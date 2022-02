YouTube também quer incluir as NFT na sua plataforma

As NFT estão a começar a chegar a todo o lado e, como é costume, ninguém quer ficar de fora. A mais recente plataforma a aderir às fichas não fungíveis foi o YouTube, que permitirá que os criadores de conteúdo rentabilizem ainda mais os seus vídeos.

Os utilizadores poderão possuir vídeos curtos realizados pelos criadores de conteúdo.

O YouTube está a lançar novas ferramentas de criação, por forma a expandir a rentabilização da plataforma e dos dela tiram rendimento. Uma das novidades é a possibilidade de os criadores venderem conteúdos como NFT, para que os utilizadores possam possuí-los.

Numa publicação, o chefe de produto do YouTube Neal Mohan escreveu que a expansão das ferramentas de rentabilização dos criadores de conteúdo incluiria a venda de NFT. De acordo com Mohan, esta nova fase da web “abre novas oportunidades para os criadores”.

Acreditamos que novas tecnologias como a blockchain e as NFT podem permitir aos criadores construir relações mais profundas com os seus fãs. Juntos, eles serão capazes de colaborar em novos projetos e ganhar dinheiro de formas que anteriormente não eram possíveis.

Referiu o chefe de produto do YouTube.

As novas ferramentas permitirão que os utilizadores possuam “vídeos, fotos, arte e até experiências únicas” dos seus criadores favoritos.

Conforme mencionado pela NBC News, o YouTube não clarificou se as NFT entrariam em conflito com as políticas de direitos de autor que vigoram na plataforma. Isto, porque a compra de uma NFT garante a posse de determinado bem, mas não transfere os direitos de autor do proprietário original para o comprador.

De facto, muitas são as plataformas e empresas a aderir às NFT. Recorde-se que Kevin O'Leary, investidor do famoso Shark Tank e presidente da O'Shares Investment Advisers, considera que as NFT serão um mercado “potencialmente muito maior e mais fluído do que a bitcoin” e, por isso, altamente significativo.

