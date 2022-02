Horizon Forbidden West na rampa de lançamento

Chegou a semana de lançamento de um dos títulos mais antecipados desta inicio de 2022: Horizon Forbidden West.

O regresso de Aloy está a chegar e de forma a celebrar o momento, a Sony Playstation e a Guerrilla Games revelaram algumas novidades.

A nova aventura de Aloy, rumo ao selvagem e perigoso Oeste Proibido está prestes a chegar, sendo já no próximo dia 18 a data de lançamento do jogo da Guerrilla Games.

Ao longo dos últimos tempos, temos vindo a acompanhar a evolução do jogo e agora, que estamos na semana final de lançamento, foram reveladas mais novidades.

Foi revelado um novo trailer cinematográfico para Horizon Forbidden West (cuja publicidade já pode ser vista com mais frequência nos canais televisivos) que mostra mais sobre o Oeste Proibido e sobre as Máquinas que Aloy terá de enfrentar, entre outros perigos e desafios.

Neste novo trailer de Horizon Forbidden West, com uma forte componente cinematográfica e totalmente localizado em português, é possível vermos a nossa heroína, Aloy, a refletir sobre os ensinamentos de Rost enquanto enfrenta as novas e perigosas ameaças que vai encontrar no caminho para o Oeste Proibido.

Acessibilidade de Horizon Forbidden West

Numa publicação recente do Blog Oficial da PlayStation foram apresentadas algumas das características de acessibilidade disponíveis em Horizon Forbidden West, sendo que algumas correspondem a regressos de Horizon Zero Dawn e outras são novas adições.

No que diz respeito às definições gerais de acessibilidade, será possível definir a linguagem preferencial para áudio e legendas, aquando do início do jogo pela primeira vez, sendo que as legendas serão ativadas automaticamente e poderá ser alterado o fundo e o tamanho das mesmas para melhor visibilidade.

De forma a ir de encontro ao tipo de desafio que cada jogador procura, os estúdios Guerrilla criaram cinco graus de dificuldade personalizados para destacar o tipo de experiência preferida pelo jogador. A dificuldade varia, portanto, entre o Story Mode que facilita a experiência de combate para que o foco do jogador esteja na exploração do mundo e da história, e o Very Hard, onde as capacidades do jogador e a sua experiência de combate serão testadas. No entanto, existe ainda a possibilidade de o jogador definir o nível de dificuldade pretendido, ajustando os níveis de dano que Aloy dá e recebe, permitindo uma maior flexibilidade no ajuste da dificuldade de combate.

Focado na caça de máquinas para recolha de recursos, Horizon Forbidden West introduz ainda um sistema de Easy Loot, predefinido nos níveis de dificuldade Story e Easy, que permite que quaisquer recursos que estejam presos à máquina aquando da sua morte, sejam adicionados automaticamente ao inventário.

Foram ainda introduzidas diversas opções para tornar os controlos mais acessíveis, garantindo que são intuitivos e confortáveis de usar. Horizon Forbidden West inclui algumas predefinições de controlos, no entanto, é possível customizar e remapear os controlos de jogabilidade, definindo que ação é feita por cada botão.

De referir que foi introduzido o sistema Copiloto que permite que, somente com um segundo comando e com um segundo perfil de utilizador, os jogadores invisuais possam desfrutar do jogo com o apoio de um acompanhante.

Dado que a versão para a consola de nova geração Playstation 5 dá uso aos gatilhos adaptativos e às vibrações do comando DualSense, os estúdios Guerrilla introduziram definições que permitem alterar a intensidade da vibração em vários momentos e até desativar os gatilhos adaptativos quando na posse de armas, pensando em jogadores que possam considerar estas opções desafiantes.

Relativamente à jogabilidade, existem ainda outras definições automáticas introduzidas tal como o Auto Sprint, o Auto Heal (quando abaixo de 50% de vida) e o Auto Shieldwing (que é ativado automaticamente aquando da queda de grandes alturas, assim que esta habilidade seja desbloqueada). Existe ainda uma definição denominada de Climbing Annotations Always On que facilita a visualização das opções de escalada, sem necessitar de recorrer ao Foco.

Devido à dimensão da fronteira do Forbidden West, os estúdios Guerrilla implementaram algumas ferramentas de orientação para ajudar os jogadores a explorar o vasto e vibrante mundo de Horizon. O jogador poderá, portanto, escolher se prefere explorar com orientação mínima ou se pretende ver marcadores para o ajudar a alcançar o próximo destino.

Existem ainda lembretes (em forma de pop-up), que explicam como usar determinadas habilidades, armas ou interagir com certos inimigos, que podem ser ligados ou desligados.

De realçar as definições visuais e de áudio que podem ser ajustadas por forma a reduzir algum possível desconforto que os jogadores possam experienciar. Visualmente, é possível afinar as definições de agitação e desfoque de movimento da câmara e personalizar completamente a interface do jogo para controlar que informação é visível e quando. No que diz respeito ao som, existem controlos de volume individuais para efeitos musicais, de fala e de som, sendo que é possível forçar o Mono Áudio e remover sons como gritos das máquinas. Na versão da PlayStation 5, existem ainda opções adicionais para reduzir o volume dos sons das máquinas, armas e explosões, o que poderá ajudar especialmente jogadores que são facilmente estimulados.

Horizon Forbidden West tem todos os condimentos para se tornar num jogo épico, seja para quem já conhece Aloy de Horizon Zero Dawn, seja para novos jogadores.

Com este tipo de definições ajustáveis, a Guerrilla disponibiliza a todos os jogadores (dos mais novatos aos mais hardcore), as ferramentas para que possam ajustar a experiência de jogo a seu prazer, permitindo assim, que cada jogador consiga retirar o máximo prazer do jogo.

Horizon Forbidden West será lançado a 18 de fevereiro para Playstation 5 e Playstation 4.