Jogo NFT sobre Minecraft vende 1,2 milhões de dólares, mas desapareceu após uns dias

A tecnologia NFT tem sido um dos temas mais abordados, pois para além de ser um conceito novo, também desperta a curiosidade por se tratar de algo diferente que ainda causa estranheza a muitos utilizadores.

Mas, tal como noutros segmentos, também neste acontecem situações insólitas. E segundo as últimas notícias, o jogo NFT sobre Minecraft designado Blockverse, conseguiu vender 1,2 milhões de dólares. No entanto passados apenas alguns dias, o jogo desapareceu completamente e os criadores negam que se trate de fraude.

Jogo NFT de Minecraft desaparece com mais de um milhão de dólares

Cada vez mais temos falado sobre projetos que envolvem NFTs ("Non-fungible Token" ou "Token não-fungível"). Também já questionámos os nossos leitores e descobrimos que metade dos participantes já sabe sobre o que se trata este conceito. Mas há agora uma notícia menos boa que envolve esta tecnologia.

Segundo as informações, a empresa Blockverse criou e apresentou um projeto não oficial de NFTs sobre o mundo Minecraft. O lançamento do jogo foi um verdadeiro sucesso, tendo conseguido vender todos os NFTs em apenas 8 minutos, o que rendeu cerca de 1,2 milhões de dólares em tokens. No entanto o mesmo está a gerar enorme polémica e revolta entre a comunidade.

Passados apenas alguns dias, o site, o servidor e o discord da Blockverse desapareceram completamente do radar. Como consequência, muitos utilizadores alegam que foram vítimas de um golpe, mas a empresa emitiu um comunicado oficial a tentar repor a sua verdade.

Segundo a Blockverse, toda a estrutura do jogo foi desenvolvida dentro da legalidade. No entanto, diz a empresa, os servidores não estavam preparados para suportar o sucesso do jogo. Como tal, a marca queixa-se de estar a sofrer represálias descontroladas por parte da comunidade e os programadores decidiram assim 'desaparecer' até que a situação se normalize.

Surpreendentemente, ou não, esta decisão ainda aumentou mais a fúria dos utilizadores. E quem apoiou o jogo, criou mesmo um grupo com o objetivo de encontrar os responsáveis pelo mesmo. No entanto, os programadores encontram-se protegidos pelo anonimato permitido pelo mundo digital de metaverso e criptos.

A Blockverse diz que está a trabalhar para 'devolver o jogo à comunidade'. Mas, segundo informações apuradas pelo PC Gamer, o dinheiro vai mesmo ficar com a empresa. No comunicado, a empresa admite que permitiu o acesso aos servidores do jogo, discord e site apenas a outros programadores e membros confiáveis, de forma a mantê-lo online:

Já entregamos tudo o que prometemos, entendemos o porquê de as pessoas estarem descontentes com o que aconteceu e sentimos a obrigação de manter o nosso jogo online totalmente funcional. Sabemos o tamanho do dano que causamos, mas temos esperança de que este gesto para a comunidade nos ajude a voltar ao caminho certo.

Muitos acreditavam que o jogo seria uma nova forma de angariar algum dinheiro através do investimento nos NFTs do jogo. No entanto, Blockverse apenas rendeu dores de cabeça. E alguns já admitiram mesmo que estão a proceder a medidas legais para responsabilizar os programadores do jogo, sublinhando que estes deixaram algumas pistas sobre a sua localização.