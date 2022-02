5 apps úteis para ter instaladas no seu smartphone Android

As aplicações móveis fazem parte de muitas das ações do nosso dia. Com mais ou menos utilidade, a verdade é que quem usa smartphone, tem aplicações de que não abdica. Para aumentar este rol, trazemos mais algumas sugestões.

As escolhas recaem sobre apps gratuitas ou com subscrição, mas de grande qualidade no segmento que cobrem. Venha conhecer.

NoSho

NoSho é uma aplicação gratuita, de reservas de última hora que mostra as mesas que ainda se encontram disponíveis em tempo real. Para aqueles dias que não fez planos e decide espontaneamente que quer ir jantar fora. Com a app NoSho tem agora uma opção rápida e eficaz de saber onde existem essas disponibilidades e evitar ligar desesperadamente para restaurantes à procura de mesa, bater de porta em porta, ou ficar numa fila à espera de vez.

Com a NoSho tem também uma oportunidade de conseguir mesas impossíveis nos restaurantes mais cobiçados da cidade à última da hora. As reservas que encontrar serão exclusivas da NoSho. Imagine poder jantar sem contar num restaurante com estrela Michelin, como o Feitoria; fazer uma viagem gastronómica nas mãos do Chef Alexandre Silva no Fogo; ou um late night ramen no Ajitama Bistro. Quando a oportunidade surgir, a NoSho notifica.

O acesso à app ainda é exclusivo para convite. Os 100 primeiros utilizadores que se inscreverem na app com o código PPLWARE terão acesso ao serviço, que também está disponível para iOS.

Homepage: NoSho

Preço: Gratuito

Too Good To Go

Todos os anos, um terço da comida produzida a nível mundial acaba no lixo. A app Too Good To Go surge integrada num movimento que pretende eliminar o desperdício alimentar, onde qualquer estabelecimento pode utilizar para vender o excedente de comida que acaba por não ser vendido no dia a dia, evitando com que este acabe no lixo.

Por outro lado, as pessoas têm acesso a refeições de qualidade a preços mais reduzidos.

AllTrails Trilhos de Ciclismo, Caminhada & Corrida

A AllTrails é uma app fantástica para quem procura novos percursos para caminhadas, corridas ou passeios de bicicleta. Tendo, no entanto, noção da dificuldade de cada trilho e a distância. As atividades serão, por sua vez, registadas via GPS. Além disso, através desta app é possível encontrar bons lugares para pernoitar a fazer campismo.

Esta aplicação está disponível para Android e iOS, mas também pode ser utilizada via Web em qualquer PC. É gratuita, mas poderá pagar uma subscrição para ter acesso a mais conteúdos.

Homepage: AllTrails, LLC

Preço: Gratuito

Pontuação: 3,9 Estrelas

StudySmarter: Flashcards, Notes, Quiz & Planner

Esta é uma app de estudo gratuita e premiada para contexto tanto de ensino obrigatório como de universidade. Poderá criar flashcards e notas de estudo rapidamente, aceder a materiais de estudo partilhados com colegas, bem como livros de editoras líderes e até ter acesso a um plano de estudo personalizado.

Homepage: StudySmarter

Preço: Gratuito

Pontuação: 4,1 Estrelas

Swoo: Cartões de fidelização

Eventualmente já conhece a app Stocard que permite ter todos os cartões de fidelização numa só app prontos a usar sem ter a carteira cheia de cartões.

Dentro deste conceito, surge também esta nova app Swoo, com uma interface muito intuitiva, onde todos os seus cartões poderão ser adicionados rapidamente.