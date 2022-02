Xbox revela novas entradas no Xbox Game Pass

Já são conhecidos os jogos que, nesta primeira quinzena de fevereiro, engrossam a lista de jogos do serviço Xbox Game Pass.

Venham ver o que chega agora em fevereiro e que promete muitas e boas horas diversão.

A Microsoft revelou recentemente quais são os jogos que, durante a primeira metade de fevereiro chegam ao catálogo do Xbox Game Pass para Consola, PC Game Pass e Xbox Cloud Gaming.

A lista inclui alguns títulos que ficarão disponíveis a partir do dia do seu lançamento, como Edge of Eternity ou Infernax. Venham conhecer a lista completa.

Lista de jogos a chegar:

Contrast (ID@Xbox) – 3 de fevereiro: Consola e cloud

Dreamscaper (ID@Xbox) – 3 de fevereiro: Consola, PC e cloud

Telling Lies (ID@Xbox) – 3 de fevereiro: Consola, PC e cloud

Besiege (Game Preview) (ID@Xbox) – 10 de fevereiro: Consola, PC e cloud

CrossfireX (campaña Operation: Catalyst) – 10 de fevereiro: Consola

Edge of Eternity (ID@Xbox) – 10 de fevereiro: Consola, PC e cloud

Skul: The Hero Slayer (ID@Xbox) – 10 de fevereiro: Consola, PC e cloud

The Last Kids on Earth and the Staff of Doom – 10 de fevereiro: Consola, PC e cloud

Ark: Ultimate Survivor Edition (ID@Xbox) – 14 de fevereiro: Consola, PC e cloud

Infernax (ID@Xbox) – 14 de fevereiro: Consola, PC e cloud

Tempo de dizer Adeus

Tal como sucede regularmente, também existem saídas de jogos do catálogo do Xbox Game Pass. A lista de títulos que saem agora é a seguinte: