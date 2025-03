O que é o Eutelsat e será o rival europeu em ascensão da Starlink?

As preocupações com o futuro da Starlink na Ucrânia estão a aumentar o interesse pela Eutelsat, um fornecedor alternativo de Internet por satélite. Mas estará à altura?

Europa quer substituir a Starlink

O operador de satélites francês Eutelsat foi apontado na semana passada como um potencial substituto da Starlink de Elon Musk na Ucrânia - e potencialmente, na Europa alargada.

Eva Berneke, diretora-executiva da Eutelsat, afirmou que a empresa está em conversações avançadas com a UE sobre a expansão do seu serviço de Internet na Ucrânia.

Disse também que a Eutelsat estava em “conversações muito positivas” com a Itália para fornecer um serviço de comunicações encriptadas para funcionários do governo.

Na mesma semana, os investidores apoiaram a Eutelsat, fazendo com que as suas ações subissem mais de 500%.

Mas o que é exatamente a Eutelsat? E poderá, realisticamente, substituir a Starlink na Ucrânia e não só?

Uma missão de independência

Em 1977, 17 países europeus juntaram-se para formar a Organização Europeia de Telecomunicações por Satélite, abreviadamente designada por “Eutelsat”. A ideia era desenvolver uma infraestrutura de telecomunicações por satélite independente dos EUA ou da União Soviética.

Em 1983, a Eutelsat tornou-se o primeiro fornecedor europeu de televisão por satélite. Em 2001, a empresa foi privatizada e, em 2023, fundiu-se com a OneWeb do Reino Unido, tornando-se o terceiro maior operador de satélites do mundo.

Com a fusão, a Eutelsat herdou a constelação de satélites de órbita baixa da Terra da OneWeb para comunicações via Internet - uma configuração semelhante à da sua maior rival Starlink.

Como funcionam os satélites da OneWeb?

Atualmente, a Eutelsat tem 653 satélites OneWeb a orbitar a Terra, cada um deles a cerca de 1.200 km acima da superfície.

Esta proximidade relativa resulta numa latência mais baixa e em velocidades de Internet mais rápidas em comparação com os satélites geoestacionários tradicionais, que estão cerca de 30 vezes mais longe no espaço.

As estações terrestres na Terra estão ligadas à Internet e transmitem dados para os satélites que orbitam acima.

Os satélites transmitem então os dados para os terminais de utilizador, pequenos dispositivos com antenas que permitem o acesso à Internet em locais onde as ligações tradicionais não estão disponíveis.

Estes terminais de utilizador são especialmente úteis em áreas remotas, aviões, navios, veículos ou - como vimos na Ucrânia - em zonas de conflito.

Poderá a Eutelsat substituir a Starlink na Ucrânia?

A Eutelsat disse à TNW que oferece as mesmas capacidades de cobertura e latência que a Starlink.

Os serviços de órbita baixa terrestre (LEO) da empresa já estão implantados na Ucrânia, onde apoiam as comunicações governamentais e institucionais.

Além disso, a Eutelsat afirmou que os seus sistemas de órbita geoestacionária (GEO) poderiam fornecer capacidade extra sobre a Ucrânia, bem como “maior resistência” para a conetividade de infraestruturas críticas.

Atualmente, a Eutelsat tem cerca de 2.000 terminais de utilizador em terra na Ucrânia. Este número é muito inferior aos 40.000 da Starlink, mas Berneke disse que a sua empresa poderia atingir esse número “num par de meses”.

No entanto, um aumento tão rápido da capacidade apresentaria sérios desafios logísticos, especialmente porque os terminais da OneWeb são fornecidos por empresas terceiras, ao contrário da Starlink, que os constrói internamente.

A Polónia e os EUA, entre outros, ajudaram a financiar a utilização do Starlink pela Ucrânia. Um apoio semelhante seria provavelmente necessário para uma rápida implantação dos terminais OneWeb, especialmente tendo em conta as preocupações financeiras não muito saudáveis da Eutelsat.

Depois, há a tecnologia em si. Os satélites da OneWeb são mais antigos e menos avançados do que os da Starlink. Não dispõem de tecnologia de ligação laser entre satélites, que melhora a cobertura. Além disso, têm muito menos satélites em órbita do que a Starlink, que tem cerca de 7000.

No entanto, se a UE quiser mesmo substituir a Starlink na Ucrânia, terá provavelmente de se contentar com o segundo melhor.

O bloco também terá de assumir alguns compromissos financeiros sérios. Este fim de semana, notícias vindas da Polónia foram positivas nesse sentido.

Numa publicação no X, no domingo, o ministro dos Negócios Estrangeiros polaco afirmou que o país seria forçado a “procurar outros fornecedores” se a SpaceX “se revelasse um fornecedor pouco fiável”.

Varsóvia financia atualmente metade dos 42.000 terminais Starlink que operam no país, com um custo de cerca de 50 milhões de dólares por ano.

A longo prazo, a Europa aposta no IRIS², uma constelação de Internet por satélite multiórbita que deverá entrar em funcionamento em 2030.

Há também informações de que uma nova joint-venture Airbus-Leonardo-Thales Alenia Space, denominada “Projeto Bromo”, planeia desafiar o domínio global da Starlink.