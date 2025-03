Espiões norte-coreanos conseguiram invadir a loja de apps do Android

Hackers do governo norte-coreano conseguiram invadir e colocar com sucesso spyware na Google Play Store. O ataque é sofisticado e teve como alvo o Android em todo o mundo. Os hackers disfarçaram o spyware como apps legítimas. Estas obtiveram acesso a dados confidenciais do utilizador e monitorizaram comunicações sem serem detetados.

A Google confirmou esta violação numa declaração de emergência. A empresa já removeu as apps comprometidas e está a trabalhar para notificar os utilizadores afetados imediatamente. A violação não foi detetada durante quase três meses.

Esta notória equipa de hackers opera sob a direção do governo norte-coreano e têm um histórico de grandes ataques no mundo inteiro. O spyware recolheu contactos telefónicos, mensagens e dados de localização. Obteve também acesso a aplicações bancárias e passwords. A operação demonstra um avanço técnico significativo dos hackers norte-coreanos.

Os utilizadores que descarregaram determinadas aplicações entre dezembro de 2024 e março de 2025 correm o risco de exposição. As aplicações infetadas mais populares incluíam widgets de meteorologia, editores de fotos e ferramentas de produtividade. Os hackers criaram contas falsas para aumentar a credibilidade das aplicações e muitas posições de “mais descarregados” em várias categorias.

A Google implementou medidas de segurança adicionais na loja de apps do Android. O serviço Play Protect verifica agora assinaturas de malware semelhantes. A empresa promete processos de verificação de aplicações mais rigorosos no futuro. Os utilizadores afetados devem verificar os seus dispositivos imediatamente. O painel de segurança do Google identificará as aplicações comprometidas.

Este ataque destaca ameaças crescentes de operações cibernéticas patrocinadas pelos Estados. A Coreia do Norte utiliza cada vez mais a espionagem digital para obter ganhos financeiros. Estas operações ajudam a financiar programas militares no meio de sanções internacionais.

A Google prevê lançar uma atualização de segurança abrangente esta semana para o Android. A atualização irá reforçar a proteção contra métodos de infiltração semelhantes. Os utilizadores devem instalar esta atualização imediatamente quando estiver disponível.