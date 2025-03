IPTV: polícia desmantela uma das maiores redes de streaming ilegal da Europa

A batalha contra as transmissões ilegais está longe de terminar. As autoridades de vários países reforçam o controlo sobre as redes que oferecem conteúdos ilegais e, desta vez, a Alemanha deu um golpe decisivo contra a pirataria digital. Uma das maiores redes de streaming ilegal da Europa foi terminada.

Após uma investigação de dois anos, a polícia alemã, em colaboração com o Departamento Central de Cibercrime da Baviera e a Sky, conseguiu desmantelar uma das maiores redes da Europa. Esta estava dedicada a oferecer futebol gratuito através de IPTV. Esta operação, considerada uma das maiores até à data, resultou na detenção de três suspeitos principais que enfrentam agora acusações de fraude comercial informática, um crime com pena até 10 anos de prisão.

A mobilização policial levou mais de 100 polícias a realizarem buscas simultâneas em 17 locais na Alemanha. A ideia era desmantelar a infra-estrutura que permitia a transmissão ilegal de conteúdos. Os indivíduos, com idades compreendidas entre os 36 e os 59 anos, geriam uma rede que proporcionava o acesso ilegal a 30.000 clientes em todo o mundo.

Durante as rusgas, a polícia apreendeu vários dispositivos eletrónicos, incluindo servidores e descodificadores utilizados para distribuir os sinais pirateados. Além disso, foram apreendidos 16.000 euros em dinheiro e 35.000 euros em criptomoedas. Da mesma forma, estão sob investigação mais 15 indivíduos, suspeitos de terem colaborado como distribuidores ou utilizadores do serviço ilegal.

O aumento da IPTV e serviços de streaming pirata colocou as agências policiais e as grandes corporações de media em alerta. Levou ainda à intensificação dos esforços para travar este tipo de atividades. Nos últimos anos, foram realizadas diversas operações em Espanha, Itália, França e Alemanha, com o objetivo de desmantelar as estruturas que suportam estas redes piratas.

No entanto, estas ações não são apenas dirigidas contra os distribuidores que organizam estes serviços. Os utilizadores que pagam para aceder a conteúdo não licenciado também podem enfrentar consequências legais, dependendo das leis de cada país. O objetivo é cortar o financiamento destas plataformas e desencorajar a sua utilização. O encerramento desta rede na Alemanha representa mais um passo nesta luta.

O desmantelamento desta rede de IPTV na Alemanha é apenas mais um capítulo na luta contra a pirataria, que continuará a evoluir à medida que as estratégias das agências de segurança pública e das grandes empresas de entretenimento mudarem.