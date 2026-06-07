Satélites russos poderão estar a interferir com o GPS em toda a Europa

Uma nova investigação científica sugere que uma constelação de satélites russos poderá estar a causar perturbações nos sinais de GPS em várias regiões da Europa.

As conclusões levantam novas preocupações sobre a vulnerabilidade dos sistemas de navegação por satélite, dos quais dependem diariamente milhões de utilizadores, empresas e infraestruturas críticas.

De acordo com os investigadores, foram identificados pelo menos 75 episódios de interferência de larga escala desde 2019. Os eventos, geralmente de curta duração, afetaram sistemas de navegação por satélite (GNSS) em diferentes países europeus, bem como em partes do Canadá e da Gronelândia.

O estudo foi conduzido por especialistas da Universidade do Texas em Austin, que analisaram dados recolhidos por uma rede de estações terrestres de monitorização GNSS. Após vários anos de investigação, os cientistas concluíram que a origem mais provável destas interferências é uma constelação de satélites russos de alerta precoce colocados em órbitas Molniya.

Os investigadores observaram ainda que muitas das ocorrências aconteceram durante dias úteis e horários laborais, um padrão que sugere ação humana deliberada em vez de um fenómeno aleatório.

Satélites: Interferências cada vez mais frequentes

A interferência em sinais GPS tem sido um problema crescente nos últimos anos, sobretudo em regiões próximas das fronteiras da Rússia. Países bálticos e outras nações europeias têm reportado múltiplos casos de "jamming" (bloqueio de sinal) e "spoofing" (falsificação de sinal), afetando desde a aviação até sistemas de transporte e comunicações.

Embora as interferências terrestres sejam relativamente conhecidas, a possibilidade de um sistema espacial estar a provocar perturbações em áreas tão vastas representa um novo desafio para as autoridades e operadores de infraestruturas críticas.

Rússia rejeita acusações

Moscovo tem negado repetidamente as acusações de interferência deliberada nos sistemas GPS europeus. Recentemente, o governo russo afirmou que os países europeus deveriam apresentar provas concretas para sustentar as alegações relacionadas com a manipulação dos sinais de navegação por satélite.

Apesar disso, especialistas alertam que o aumento destes incidentes evidencia a crescente importância da guerra eletrónica e da segurança espacial num contexto geopolítico cada vez mais complexo. A dependência global do GPS e de outros sistemas GNSS faz com que qualquer perturbação tenha potencial para afetar transportes, logística, telecomunicações e até operações de emergência.