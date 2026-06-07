Astronautas da Estação Espacial Internacional abrigaram-se após agravamento de fuga de ar
Na sexta-feira, 5 de junho de 2026, a NASA ordenou aos astronautas da Estação Espacial Internacional (ISS) que vestissem os fatos espaciais e se abrigassem nas suas naves de evacuação após uma fuga de ar se ter agravado. A ISS está... no fim de vida e perigosa!
Depois de serem tomadas pedidas para salvaguardar a vida dos astronautas que vivem na ISS, algumas horas depois, receberam autorização para sair do abrigo. Ainda assim, permanece a dúvida: poderá uma evacuação da ISS continuar a ser uma possibilidade?
NASA ordenou preparação para evacuação
Às 14h04 da sexta passada (hora de Lisboa), a NASA ordenou aos astronautas a bordo da Estação Espacial Internacional (ISS) que colocassem os seus fatos espaciais, procurassem abrigo e se preparassem para uma eventual evacuação.
A instrução surgiu enquanto membros russos da tripulação tentavam reparar uma fuga de ar que se estava a agravar no segmento russo da estação.
Menos de duas horas depois, o Centro de Controlo da Missão informou que os astronautas que se encontravam abrigados, dois astronautas norte-americanos, um astronauta francês e um cosmonauta russo, podiam abandonar o “porto seguro” da nave Crew Dragon.
Segundo a NASA, a tentativa de reparação foi suspensa para permitir a análise de novas medições e dados recolhidos.
Estação Espacial Internacional: fuga conhecida desde 2019
A fuga localiza-se num módulo de túnel de transferência do lado russo da ISS, conhecido como PrK. O problema é conhecido desde 2019 e, desde então, a NASA e a agência espacial russa Roscosmos têm debatido as causas e as possíveis soluções.
De acordo com informações divulgadas numa reunião realizada no final de 2024, responsáveis da NASA alertaram que a fuga poderia conduzir a uma “falha catastrófica”.
Situação agravou-se esta semana
Bethany Stevens, porta-voz da NASA, escreveu hoje na rede social X:
Roscosmos has paused Friday’s structural repair efforts inside the Zvezda service module transfer tunnel, known as PrK, as more measurements and data is assessed. Given this development, NASA has instructed the crew members inside the Dragon spacecraft to end the safe haven…
— Bethany Stevens (@NASASpox) June 5, 2026
As fissuras sempre foram uma preocupação que a NASA acompanha muito de perto. Um alto responsável da NASA, que falou sob condição de anonimato à Reuters, revelou que as fugas pioraram na segunda-feira, passando de uma perda de cerca de meio quilo de ar por dia para aproximadamente um quilo por dia.
Foi precisamente este agravamento que levou à nova tentativa de reparação e à adoção de medidas preventivas de evacuação.
Stevens acrescentou:
Após a deteção de novas fugas, a Roscosmos decidiu avançar com uma operação de reparação mais extensa na sexta-feira, 5 de junho. Por uma questão de máxima precaução, a NASA orientou os quatro membros da missão SpaceX Crew-12 da agência e o astronauta da NASA Chris Williams a assumirem uma postura de segurança reforçada a bordo da nave Dragon enquanto os trabalhos decorriam.
Reparação foi suspensa
No entanto, poucas horas depois, a operação foi interrompida. Numa publicação posterior, Bethany Stevens explicou:
A Roscosmos suspendeu os trabalhos de reparação estrutural realizados esta sexta-feira no túnel de transferência do módulo de serviço Zvezda, conhecido como PrK, enquanto são avaliadas mais medições e dados. Face a esta evolução, a NASA instruiu os membros da tripulação que se encontravam na nave Dragon a terminar os procedimentos de abrigo e a regressar às operações normais a bordo da Estação Espacial Internacional. Esperamos continuar a trabalhar com a Roscosmos numa abordagem colaborativa para resolver estas fugas.
A ameaça continua sob vigilância
Embora a situação tenha regressado temporariamente à normalidade, o incidente demonstra que a fuga de ar no módulo PrK continua a preocupar as agências espaciais envolvidas no programa da ISS.
Para já, não foi ordenada qualquer evacuação, mas o agravamento das perdas de ar obrigou a NASA e a Roscosmos a adotar medidas de segurança extraordinárias enquanto procuram uma solução definitiva para um problema que já se arrasta há vários anos.