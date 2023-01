MEO, Vodafone, NOS: Preços vão disparar! O que pode fazer?

No caso do seu contrato prever uma mensalidade com valor fixo durante um determinado período (por exemplo, de 24 meses), que é considerado de fidelização, há a possibilidade de questionar a legalidade do aumento.

Requeira ao operador uma comunicação pessoal com a informação concreta sobre o valor do aumento e o valor final a pagar

Verificar se o que lhe é proposto é uma atualização (com base no índice do preço no consumidor do INE) ou uma alteração ao contrato