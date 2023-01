O mercado dos smartphones há muito que é dominado pela Samsung, seguida pela Apple. Esta é uma situação que se tem alteado apenas de forma esporádica e que reflete de forma clara a diferença no volume de vendas que estas duas empresas têm.

Com 2022 já terminado, é agora a hora de ver como este mercado se comportou ao longo do ano. Fica claro que há uma desaceleração clara e que a Samsung dominou este mercado, mas com uma exceção importante. A Apple cresceu no final do ano e foi a marca que mais smartphones vendeu.

Mercado de smartphones continua a abrandar

Não tem sido simples acompanhar o mercado dos smartphones e os níveis de vendas que as marcas têm apresentado. Depois de muito tempo com quebras constantes, fruto de todos os problemas que foram surgindo, este parecia querer recuperar e atingir níveis próximos do passado.

Essa não é a verdade que temos agora presente, com uma perda elevada. A Samsung continuou na sua posição de topo, com um controlo total do mercado durante grande parte do ano. Isso valeu à empresa um crescimento de 2% face ao que tinha no ano passado.

Domínio de 2022 ficou para a Samsung

A secundar a marca coreana temos a habitual presença da Apple, que também cresceu os mesmos 2% face ao ano anterior. O resultado do crescimento destas 2 empresas vem como fruto do abrandamento das vendas de várias marcas chinesas, como a Xiaomi, OPPO e outras.

Ainda que o ano tenha sido dominado pela Samsung, há a destacar que no final de 2022 houve uma mudança. A Apple, tal como aconteceu em anos anteriores, acabou por dominar as vendas no último trimestre do ano, posição que não deverá conseguir manter fruto da chegada do Galaxy S23 dentro de dias.

Quebra das vendas pode continuar em 2023

Mesmo com este cenário de crescimento, o ano de 2022 não foi totalmente positivo no geral. As remessas mundiais de smartphones caíram 17% ao longo do ano e também no quarto trimestre de 2022. Os valores do ano que terminou caíram 11% para menos de 1,2 mil milhões, refletindo um período extremamente desafiador para todas as marcas.

2023 será um ano difícil para os fabricantes de smartphones e para o mercado. Os analistas esperam que a maioria ds fabricantes vai concentrar-se em reter as suas posições no mercado. Para isso espera-se que surjam novos modelos de equipamentos, em especial da Samsung e da Apple, que vão tentar cativar os utilizadores.