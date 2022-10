Elonk Musk bate com a porta à Ucrânia e quer que o Pentágono pague internet da guerra

Não há dúvida que a Internet da Starlink foi uma das maiores "armas" que os ucranianos receberam para combater o inimigo, numa guerra que lhes entrou pelas fronteiras. Depois da Rússia ter tentado aniquilar as comunicações do país de Zelensky, e proibir a utilização do espaço aéreo sobre a Ucrânia, restou... o espaço. Contudo, quase 9 meses de guerra deixam uma conta de internet pesada nas mãos de Elon Musk, que, ao que parece, quer que seja o Pentágono a pagar.

No Twitter, rede social preferida do multimilionário americano, este trocou já alguns tweets curiosos e até foi "insultado". O embaixador da Ucrânia na Alemanha mandou Musk "fuck off."... desaparecer! Então, e agora?

Starlink Ucrânia: Elon Musk não está a gostar "da conta da internet"

Desde que começaram a chegar à Ucrânia, na primavera passada, os terminais de internet via satélite Starlink (fabricados pela SpaceX de Elon Musk) são uma fonte vital de comunicação para os militares ucranianos, permitindo que eles lutem e permaneçam conectados mesmo quando as redes de comunicações móveis e internet estão destruídas no seu território, invadido pela Rússia.

Segundo informações, até agora, cerca de 20.000 unidades de satélite Starlink foram doadas à Ucrânia. Pelo menos foi o que Musk tweetou na sexta-feira, ao dizer que “a operação custou à SpaceX US $ 80 milhões e excederá US $ 100 milhões até o final do ano”.

Contudo, estas contribuições de caridade podem estar a terminar, já que a SpaceX alertou o Pentágono que deixará de financiar o serviço na Ucrânia, a menos que os militares americanos "suportem" esta doação com dezenas de milhões de dólares por mês.

Foi reportado pelos meios de comunicação americanos que no mês passado a SpaceX enviou uma carta ao Pentágono onde referia que já não pode continuar a financiar o serviço Starlink como o fez. A carta também solicitava que o Pentágono assumisse o financiamento para o governo e uso militar da rede Starlink na Ucrânia.

Isto porque a SpaceX alega que esta ajuda custará à empresa mais de 120 milhões de dólares até ao final do ano e poderá custar perto de 400 milhões de dólares para os próximos 12 meses.

Entre os documentos SpaceX enviados para o Pentágono encontra-se um pedido direto anteriormente não relatado feito a Musk em julho pelo General Valerii Zaluzhniy, comandante dos militares ucranianos, para quase 8.000 terminais Starlink a mais.

Os documentos, que não foram comunicados anteriormente, fornecem uma repartição rara dos números internos da próprio SpaceX no Starlink, detalhando os custos e pagamentos associados aos milhares de terminais na Ucrânia. Também lançam nova luz sobre as negociações nos bastidores que forneceram milhões de dólares em hardware e serviços de comunicações à Ucrânia a baixo custo para Kiev.

O CEO da SpaceX terá falado com Putin sobre a guerra?

Estes documentos aparecem entre os relatos recentes de amplas interrupções no Starlink, enquanto as tropas ucranianas tentam retomar o território ocupado pela Rússia nas partes leste e sul do país.

Fontes familiarizadas com as interrupções disseram que de repente afetaram toda a linha de frente como estava em 30 de setembro.

Isso afetou todos os esforços dos ucranianos para ultrapassar essa frente. A Starlink é a principal forma de comunicação das unidades no campo de batalha.

Disse uma fonte familiarizada com as interrupções que relatou à CNN EUA sob condição de anonimato.

Outras informações reportam outro tipo de situação. Segundo informações, as forças ucranianas não informaram das duas movimentações. Como tal, quando a Ucrânia liberta uma área, tem de haver um pedido para que os serviços Starlink sejam ativados naquela região em específica.

O Financial Times relatou pela primeira vez as interrupções que resultaram numa perda “catastrófica” de comunicação, disse um alto funcionário ucraniano. Num tweet respondendo ao artigo, Musk não contestou a interrupção, dizendo que o que acontece no campo de batalha é confidencial.

A sugestão da SpaceX de parar de financiar o Starlink também ocorre no meio de uma crescente preocupação na Ucrânia com a lealdade de Musk. Musk recentemente twittou um controverso plano de paz que faria a Ucrânia desistir da Crimeia e controlar as regiões orientais de Luhansk e Donetsk.

Aliás, Musk foi mesmo acusado de ter falado com Vladimir Putin antes de postar uma investigação no Twitter com as suas sugestões para acabar com a invasão russa da Ucrânia.

Elon Musk negou tudo e o vice-primeiro-ministro da Ucrânia veio também ontem por um pouco de "água na fervura", ao dizer que mais de 100 mísseis de cruzeiro atacaram infra-estruturas de energia e comunicações da Ucrânia e que o exército contou com os serviços Starlink para restabelecerem rapidamente a ligação em áreas críticas.

Além disso, reforçou também que a Starlink continua a ser uma parte essencial das infra-estruturas críticas.

Em resumo, esta guerra tem um custo elevado de recursos financeiros e está a fazer doer muito na carteira e as queixas já são audíveis! Contudo, o número de vidas perdidas... não tem preço! Nesta guerra, será a internet "a mãe de todas as armas"?