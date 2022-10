É inegável o apoio da comunidade internacional à Ucrânia no seu esforço de guerra e a Starlink é talvez o melhor exemplo. A empresa de Elon Musk não tem olhado a meios para garantir o acesso à Internet em pleno campo de batalha.

Se até agora essa solução tinha dado provas da sua maturidade e utilidade, começam a surgir queixas. As tropas da frente de batalha da Ucrânia relatam que têm tido muitos problemas graves a aceder à Internet pela Starlink.

Problemas em aceder à Internet pela Starlink

A guerra da Ucrânia tem mostrado como é essencial o acesso à Internet, não apenas para garantir as comunicações, mas também para controlar drones e ataques de outros equipamentos. Neste caso concreto, e depois de bloqueios da Rússia, a Starlink garantiu este acesso e grande parte do sucesso das tropas.

O que é agora relatado, segundo refere o FT, é que existem problemas neste acesso à Internet através da Starlink. Este acontece principalmente em território que antes eram ocupados pelas forças da Rússia e que voltam ao controlo das tropas da Ucrânia.

Tropas da Ucrânia nos territórios recuperados à Rússia

Ao contrário de outras áreas, estas zonas são particularmente sensíveis por estarem ainda sob uma defesa intensiva. Os bloqueios e os problemas levaram a que ataques de drones e muitas comunicações cifradas tivessem ficado por acontecer, com prejuízos claros para o esforço de guerra da Ucrânia.

Do que é referido, estas situações de interrupções do serviço da Starlink levaram a perdas catastróficas de comunicação e provocaram ligações em pânico de soldados. Esta é uma informação que foi confirmada por funcionários e tropas do governo da Ucrânia.

Bad reporting by FT. This article falsely claims that Starlink terminals & service were paid for, when only a small percentage have been.



This operation has cost SpaceX $80M & will exceed $100M by end of year.



As for what’s happening on the battlefield, that’s classified. — Elon Musk (@elonmusk) October 7, 2022

Musk já veio defender a solução que oferece

Elon Musk já veio, entretanto, reagir a esta situação e revelar que estão cientes do problema e o estão a analisar. Refutou a parte que indica que as antenas da Starlink foram compradas, como o FT refere. Indicou ainda que está em contacto permanente com o governo da Ucrânia e a monitorizar a situação.

Apesar de não existir ainda uma causa, há algumas teorias que são lógicas. A mais óbvia é que a Starlink esteja a controlar a cobertura nestes territórios que estavam no controlo da Rússia e que voltaram, entretanto, para as mãos da Ucrânia. Pode também haver limites impostos para que as tropas invasoras usem este serviço.