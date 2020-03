Coronavírus: MEO, NOS e Vodafone oferecem 10 GB e canais desportivos

Face à situação do mundo por causa do Coronavírus, as operadoras a operar em Portugal decidiram juntar-se e vão oferecer 10 GB de dados e mensalidade dos canais desportivos.

O objetivo passa por minimizar os impactos que a COVID-19 já está a ter na vida dos Portugueses.

O novo coronavírus, intitulado 2019-nCoV, foi identificado pela primeira vez em janeiro de 2020 na China, na cidade de Wuhan. Este novo agente nunca havia sido previamente identificado em seres humanos, tendo causado um surto na cidade chinesa. No entanto, a fonte da infeção é ainda desconhecida, segundo a DGS.

Coronavírus leva a oferta de operadoras…

Os clientes particulares ou empresariais dos três Operadores podem subscrever a oferta através da App de Cliente ou site, entre os dias 17 e 31 de março. A oferta de 10GB de dados será válida pelo período de 30 dias a partir da data de subscrição.

Esta medida procura facilitar o cumprimento pelos cidadãos das medidas de prevenção e controlo de infeção pelo COVID-19, dando resposta às necessidades acrescidas de comunicação por se encontrarem em casa em regime de teletrabalho, de prevenção ou de assistência a familiares.

De acordo com o comunicado enviado ao Pplware, a par desta iniciativa, e no seguimento da suspensão da generalidade dos eventos desportivos, os Operadores tomaram a decisão, juntamente com a Sport TV, BTV e Eleven Sports, de não cobrar a mensalidade a novos e atuais clientes para os respetivos canais.

Esta medida mantém-se durante o período excecional de suspensão da maioria das competições desportivas dos respetivos canais.

De relembrar que o Governo Português vai encerrar todas as escolas a partir de segunda-feira. As escolas estarão encerradas durante 15 dias, até ao final do mês.

