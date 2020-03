Covid-19: Dashboard com informação apenas de Portugal

A doença Covid-19, da família do Coronovírus, quase que já dispensa apresentações! O número de infetados são já muitos por todo o mundo, mas há muitos também que já recuperam. O medo tem-se vindo a instalar na sociedade talvez também pela existência de muita informação (alguma dela não validada) mas também porque ainda não existe uma solução.

Para acompanhar as estatísticas do vírus SARS-CoV-2 apenas em Portugal tem de conhecer este serviço.

Os Coronavírus são uma família de vírus conhecidos por causar doença no ser humano. A infeção pode ser semelhante a uma gripe comum ou apresentar-se como uma doença mais grave, por exemplo, uma pneumonia. Este vírus já fez várias mortes e já se espalhou pelo mundo! Saiba em tempo real o impacto deste vírus em Portugal através um Dashboard.

Os dados são os oficiais, e atualizados quando são emitidos os boletins informativos da Direção-Geral da Saúde, revelou o grupo VOST Portugal.

Nesta dashboard é possível estar a par do número de casos confirmados, total de recuperados, numero de mortes e casos suspeitos.

É ainda possível ver a distribuição de casos a nível do território continental. Clicando no mapa, conseguimos obter de imediato informação sobre a data do relatório, a região, casos confirmados, etc. O mesmo está disponível para as ilhas.

Outra informação importante é o número de casos confirmados por grupo etário. É também possível saber o número de casos por género, casos por sintomas registados, casos por tipo de contágio, etc.

Nesta ferramenta podemos também acompanhar a evolução diária do número de casos suspeitos, número de casos confirmados e número de novos casos.

Através desta Dashboard podemos facilmente acompanhar a evolução da COVID-19 no nosso país. Tal como referido, a informação é atualizada de acordo com a informação disponibilizada pela Direção-Geral da Saúde.

Dashboard COVID-19 – Portugal

