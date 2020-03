SafeKodi: Acabaram-se os addons maliciosos no Kodi

Quem usa o Kodi sabe certamente que existem muitos add-ons que pode instalar. Estes “pequenos utilitários” ajudam a ter dentro do Media Center funcionalidades que não estão disponíveis nativamente. No entanto, há quem se aproveite e desenvolva add-ons com código malicioso.

Com o SafeKodi o seu media center Kodi estará salvaguardado.

O Kodi é o mais usado e conhecido media center que existe. Com capacidades quase ilimitadas, pode ser usado em muitas plataformas de um forma simples, mas nem sempre segura. A instalação de add-ons, especialmente pouco conhecidos, pode abrir portas à entrada de malware no sistema… mas agora há uma ferramenta para isso!

SafeKodi – O utilizador vai ser alertado se tiver um addon malicioso

Chama-se SafeKodi e é um projeto recente cujo objetivo é informar os utilizadores sobre código potencialmente malicioso presente em addons.

O SafeKodi é instalado e funciona como um addon que irá analisar todos os addons instalados. Caso detete a presença de um addon malicioso o utilizador recebe a informação que o deverá remover ou desativar.

Toda a informação sobre o projeto está disponível na página oficial do mesmo. A instalação do SafeKodi, como referido, deverá ser feita como instalamos um addon. Segundo informações na página do projeto, a base de dados do SafeKodi, relativamente a software potencialmente perigo, está em constante atualização. Atualmente da base de dados constam já informações de mais de 9000 addons.

