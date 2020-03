Com o novo Edge, a Microsoft mostrou ser capaz de criar um browser rápido e que consome recursos de forma contida e controlada. Este tem cativado os utilizadores, que parecem já dispostos a abandonar o Chrome e o Firefox.

Se este browser se destaca por estas caraterísticas, surge agora uma informação menos positiva. Este é de todos o browser com menos foco na privacidade. Uma análise profunda veio colocá-lo no fundo da tabela com péssimos resultados.

O Edge não respeita a privacidade

Ao escolher o Chromium, a Microsoft conseguiu atalhar caminho no que toca a criar um browser. Este tem tudo preparado, ficando apenas espaço para que sejam criadas as ferramentas internas e os serviços que vai usar. Partilha o motor com outros browsers, mas é completamente diferente no que toca à privacidade.

Mas, aparentemente, houve ainda espaço e tempo para que fossem criadas as ferramentas de recolha de dados dos utilizadores. Segundo um estudo realizado, o Edge é dos browsers que mais dados recolhe e envia para a Microsoft. A par está apenas o Yandex.

browser da Microsoft teve um desempenho fraco

Os testes ficaram-se no volume de informação que é enviado, em 5 cenários bem identificados. Foram avaliados a primeira utilização, ao abrir e fechar o browser, ao colar um endereço, ao escrever um endereço e ao deixar o browser sem utilização.

No caso do Edge foi reportado que o browser envia para vários serviços da Microsoft todos os endereços escritos na barra de endereços. Há ainda a partilha de identificadores únicos de hardware, o que pode potenciar o registo de histórico dos utilizadores.

Há alternativas para os utilizadores

Num segundo nível de privacidade estão o Firefox, o Chrome e o Safari. Estes usam identificadores aleatórios, que podem ser alterados com o reinstalar do browser. Nestes há ainda registos de informações passadas para os servidores, com o Safari a ser principalmente o mais agressivo.

Por fim, e no nível de maior privacidade, encontramos o Brave. Este browser, na sua forma básica, não envia nenhuma informação para os seus servidores e assim respeita a privacidade dos utilizadores.