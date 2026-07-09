HTTP QUERY: novo método resolve um problema antigo das APIs

O método HTTP QUERY é uma nova proposta para o protocolo HTTP que pretende resolver limitações existentes na realização de consultas complexas a APIs. Saiba para que serve, quais as suas vantagens e em que situações faz realmente sentido utilizá-lo.

O que é o método HTTP QUERY

O HTTP QUERY é um novo método do protocolo HTTP criado para responder a um problema que existe há vários anos no desenvolvimento de APIs. A sua principal função é permitir a execução de consultas complexas sobre um determinado recurso sem recorrer aos métodos GET ou POST de forma inadequada.

Atualmente, quando uma aplicação necessita de efetuar uma pesquisa simples, o método GET continua a ser a solução mais adequada. No entanto, quando a consulta envolve muitos parâmetros, estruturas complexas ou filtros avançados, o URL pode tornar-se demasiado grande ou difícil de gerir.

Em muitos destes casos, os programadores acabam por utilizar o método POST apenas para enviar os dados da pesquisa no corpo do pedido. Embora funcione, esta abordagem cria alguma ambiguidade, uma vez que o POST foi concebido principalmente para criar recursos.

É precisamente este problema que o método QUERY procura resolver.

Como funciona o método QUERY

Na prática, o método QUERY permite enviar um corpo da mensagem, tal como acontece com o POST, mas mantendo uma semântica exclusivamente dedicada à consulta de informação. Um pedido poderá conter um corpo em JSON semelhante ao seguinte:

{ "categoria" : "tecnologia" , "autor" : "João" , "data" : { "inicio" : "2026-01-01" , "fim" : "2026-12-31" } , "ordenarPor" : "popularidade" } { "categoria": "tecnologia", "autor": "João", "data": { "inicio": "2026-01-01", "fim": "2026-12-31" }, "ordenarPor": "popularidade" }

O servidor recebe estes critérios, processa a consulta e devolve os resultados, sem criar, modificar ou eliminar qualquer recurso. Ou seja, o QUERY representa uma operação apenas de leitura.

Qual é a diferença entre GET, POST e QUERY

Apesar de poderem parecer semelhantes em algumas situações, cada método possui um objetivo diferente.

O GET continua a ser indicado para consultas simples, utilizando parâmetros diretamente no URL. É facilmente armazenado em cache, pode ser guardado nos favoritos do browser e é ideal para pesquisas pouco complexas.

O POST destina-se sobretudo ao envio de informação que irá originar alterações no servidor, como criar utilizadores, enviar formulários ou carregar ficheiros.

O QUERY posiciona-se entre ambos. Permite enviar um corpo de dados detalhado, tal como o POST, mas comunica claramente que o pedido serve apenas para obter informação e não para modificar qualquer recurso.

Esta separação melhora a legibilidade das APIs e facilita o trabalho tanto dos programadores como das ferramentas que analisam pedidos HTTP.

Característica GET QUERY POST Seguro Sim Sim Potencialmente não Idempotente Sim Sim Potencialmente não URI para a própria consulta Sim (por definição) Opcional (cabeçalho Location ) Não URI para o resultado da consulta Opcional (cabeçalho Content-Location ) Opcional (cabeçalho Content-Location ) Opcional (cabeçalho Content-Location ) Permite cache Sim Sim Sim, mas apenas para futuros pedidos GET ou HEAD Conteúdo (body) Sem semântica definida Esperado (semântica definida pelo recurso de destino) Esperado (semântica definida pelo recurso de destino)

Existem algumas limitações

Apesar das vantagens, o método QUERY ainda é relativamente recente. Isso significa que muitos servidores HTTP, frameworks, bibliotecas e serviços ainda não oferecem suporte nativo para este método.

Durante algum tempo será normal que muitas APIs continuem a recorrer ao POST para consultas complexas, simplesmente porque essa abordagem já é compatível com praticamente todas as plataformas existentes.

Quando faz sentido utilizar QUERY

Este método é especialmente útil em situações como:

Motores de pesquisa com muitos filtros;

Plataformas de análise de dados;

Sistemas de business intelligence;

APIs que recebem consultas complexas em JSON;

Serviços que necessitam de efetuar pesquisas avançadas sem alterar informação.

A sua adoção dependerá do suporte que venha a ser implementado nos servidores, browsers, frameworks e restantes ferramentas do ecossistema HTTP. No entanto, a existência de um método dedicado às operações de leitura complexas torna as APIs mais consistentes.

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