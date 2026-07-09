HTTP QUERY: novo método resolve um problema antigo das APIs
O método HTTP QUERY é uma nova proposta para o protocolo HTTP que pretende resolver limitações existentes na realização de consultas complexas a APIs. Saiba para que serve, quais as suas vantagens e em que situações faz realmente sentido utilizá-lo.
O que é o método HTTP QUERY
O HTTP QUERY é um novo método do protocolo HTTP criado para responder a um problema que existe há vários anos no desenvolvimento de APIs. A sua principal função é permitir a execução de consultas complexas sobre um determinado recurso sem recorrer aos métodos GET ou POST de forma inadequada.
Atualmente, quando uma aplicação necessita de efetuar uma pesquisa simples, o método GET continua a ser a solução mais adequada. No entanto, quando a consulta envolve muitos parâmetros, estruturas complexas ou filtros avançados, o URL pode tornar-se demasiado grande ou difícil de gerir.
Em muitos destes casos, os programadores acabam por utilizar o método POST apenas para enviar os dados da pesquisa no corpo do pedido. Embora funcione, esta abordagem cria alguma ambiguidade, uma vez que o POST foi concebido principalmente para criar recursos.
É precisamente este problema que o método QUERY procura resolver.
Como funciona o método QUERY
Na prática, o método QUERY permite enviar um corpo da mensagem, tal como acontece com o POST, mas mantendo uma semântica exclusivamente dedicada à consulta de informação. Um pedido poderá conter um corpo em JSON semelhante ao seguinte:
{ "categoria": "tecnologia", "autor": "João", "data": { "inicio": "2026-01-01", "fim": "2026-12-31" }, "ordenarPor": "popularidade" }
O servidor recebe estes critérios, processa a consulta e devolve os resultados, sem criar, modificar ou eliminar qualquer recurso. Ou seja, o QUERY representa uma operação apenas de leitura.
Qual é a diferença entre GET, POST e QUERY
Apesar de poderem parecer semelhantes em algumas situações, cada método possui um objetivo diferente.
O GET continua a ser indicado para consultas simples, utilizando parâmetros diretamente no URL. É facilmente armazenado em cache, pode ser guardado nos favoritos do browser e é ideal para pesquisas pouco complexas.
O POST destina-se sobretudo ao envio de informação que irá originar alterações no servidor, como criar utilizadores, enviar formulários ou carregar ficheiros.
O QUERY posiciona-se entre ambos. Permite enviar um corpo de dados detalhado, tal como o POST, mas comunica claramente que o pedido serve apenas para obter informação e não para modificar qualquer recurso.
Esta separação melhora a legibilidade das APIs e facilita o trabalho tanto dos programadores como das ferramentas que analisam pedidos HTTP.
|Característica
|GET
|QUERY
|POST
|Seguro
|Sim
|Sim
|Potencialmente não
|Idempotente
|Sim
|Sim
|Potencialmente não
|URI para a própria consulta
|Sim (por definição)
|Opcional (cabeçalho
Location)
|Não
|URI para o resultado da consulta
|Opcional (cabeçalho
Content-Location)
|Opcional (cabeçalho
Content-Location)
|Opcional (cabeçalho
Content-Location)
|Permite cache
|Sim
|Sim
|Sim, mas apenas para futuros pedidos GET ou HEAD
|Conteúdo (body)
|Sem semântica definida
|Esperado (semântica definida pelo recurso de destino)
|Esperado (semântica definida pelo recurso de destino)
Existem algumas limitações
Apesar das vantagens, o método QUERY ainda é relativamente recente. Isso significa que muitos servidores HTTP, frameworks, bibliotecas e serviços ainda não oferecem suporte nativo para este método.
Durante algum tempo será normal que muitas APIs continuem a recorrer ao POST para consultas complexas, simplesmente porque essa abordagem já é compatível com praticamente todas as plataformas existentes.
Quando faz sentido utilizar QUERY
Este método é especialmente útil em situações como:
- Motores de pesquisa com muitos filtros;
- Plataformas de análise de dados;
- Sistemas de business intelligence;
- APIs que recebem consultas complexas em JSON;
- Serviços que necessitam de efetuar pesquisas avançadas sem alterar informação.
A sua adoção dependerá do suporte que venha a ser implementado nos servidores, browsers, frameworks e restantes ferramentas do ecossistema HTTP. No entanto, a existência de um método dedicado às operações de leitura complexas torna as APIs mais consistentes.
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