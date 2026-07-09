Spotify traz mais uma novidade que vai agradar a todos os utilizadores

No seguimento dos seus desenvolvimentos, o Spotify lançou agora uma atualização em todas as plataformas que vai agradar a todos os utilizadores. A novidade traz uma mudança muito aguardada que permite aos utilizadores fixar até 20 itens no topo da sua Biblioteca. Pode parecer mínima, mas vai ser muito útil para todos.

Spotify traz mais uma novidade

Aparentemente o Spotify está a ouvir o feedback de toda a comunidade, pelo menos em parte. A empresa ainda enfrenta duras críticas pelo seu suporte à música por IA na plataforma, mas pelo menos está a dar algo em troca aos utilizadores. Mesmo que a mudança pareça insignificante à primeira vista.

Antes da atualização agora revelada, o limite de itens que podia fixar no topo da sua Biblioteca era de apenas quatro. Assim que a atualização chegar à sua conta, poderá fixar playlists, álbuns, artistas, podcasts, audiolivros e criadores. Isto representa um leque maior de opções do que antes, uma vez que a fixação estava limitada a quatro itens para tudo o que se quisesse aceder rapidamente.

Para quem costuma ouvir um podcast diariamente, uma playlist de treino, um audiolivro e vários artistas favoritos, este limite era demasiado grande. Isto muda agora, pois tem bastante espaço para combinar e fixar o seu conteúdo favorito no topo da biblioteca.

Como fixar um item no Spotify

Fixar um item no topo da biblioteca do Spotify é extremamente simples e qualquer um pode fazê-lo. Basta seguir os passos abaixo:

Pressione e mantenha pressionado qualquer item na sua biblioteca.

Toque em "Fixar".

Ficará fixo no topo para facilitar o acesso.

Esta mudança pode parecer pequena à primeira vista. Mas, considerando a quantidade de pedidos que o Spotify recebeu ao longo dos anos, bem como a aprovação esmagadora dos utilizadores na publicação do anúncio, parece que esta atualização já estava atrasada. Esta atualização está a ser lançada globalmente e está disponível para os utilizadores dos planos gratuito e Premium.