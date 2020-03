A tecnologia na área da impressão 3D para o mercado de consumo continua a trilhar o seu percurso. O desafio continua a ser conseguir fazer mais por menos e a Creality 3D não para de surpreender, desta vez com uma nova versão da já conhecida CR-10.

Com melhorias em vários aspetos, fique a conhecer as novidades da Creality 3D CR-10 V2.

Foi há cerca de 4 anos que a Creality 3D lançou a impressora 3D CR-10, cujas vendas ascenderam a mais de 500 mil unidades. Teve um enorme sucesso, dada a sua qualidade aliada ao preço, mas como em todos os produtos tecnológicos, tem margem para diversas melhorias. É isso mesmo que a nova versão traz.

As novidades da Creality 3D CR-10 V2

A nova impressora 3D CR-10 V2 traz um novo firmware, com interface mais amigável, e disponibiliza uma consola para controlo avançado.

A característica que mais salta à vista é a estrutura reforçada, com duas hastes a reforçar o eixo Z, ganhando assim muito mais estabilidade em impressões de maior altura.

Além disso, agora a saída do extrusor é arrefecida por 2 ventoinhas, o que acelera o arrefecimento do filamento e melhora o resultado final da impressão. A fonte de alimentação tem também maior robustez, agora com uma potência de 350W, que permite um aquecimento mais eficiente da base.

7 melhorias que fazem a diferença

Em resumo, são 7 as melhorias que a nova CR-10 V2 traz, relativamente ao modelo antecessor:

Duas ventoinhas de arrefecimento do filamento, em vez de uma, que consegue melhorar a eficiência do arrefecimento em cerca de 55%, finalizando assim com uma precisão de impressão melhorada em 10%;

Unidade de extrusão toda em metal, mais robusta e resistente a desgaste;

Sistema direct drive em titânio, também resistente a desgaste e garante uma alimentação de filamento suave e sem problemas;

Fonte de alimentação Meanwell de 350W, mais estável e permite um aquecimento mais rápido em 30%;

Funcionalidade de nivelamento automático BL-touch, que pode ser adicionada para facilitar o processo de nivelamento e permitir poupar tempo;

O Driver TMC2208 permite um funcionamento mais silencioso;

Funcionalidade de resumir a impressão, recuperando de potenciais falhas de energia, e também a capacidade de detetar a falta de filamento, não arruinando assim toda a impressão. Este último ponto já estava presente no modelo CR-10S que já analisámos.

Quanto ao preço desta nova versão, atualmente está disponível por um preço promocional de 489,99€, um preço que está ao nível dos modelos antecessores.

Esta atualização demonstra assim que continua a ser possível melhorar a qualidade da impressão 3D mantendo preço. Continua a ser o valor acessível para que gosta de fazer protótipos, criar as suas peças de bricolage ou simplesmente imprimir o que a comunidade partilha.

Impressora Creality 3D CR-10 V2