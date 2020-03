Carro usado? Como saber se tem os quilómetros “martelados”

O mercado dos carros usados gera muito dinheiro. É verdade que se conseguem fazer bons negócios, mas também existem desconfianças “naturais” no negócio. Uma das dúvidas mais frequentes é saber se de facto o número de quilómetros apresentado é real.

Se quer saber quais os quilómetros reais (aproximados) de um carro, solicite uma declaração ao IMT.

Adulterar o número de quilómetros num carro é, infelizmente, uma prática comum no nosso país. A este nível o comprador pode simplesmente acreditar na palavra de quem vende ou então validar tal informação.

Para isso, uma das práticas mais comuns é solicitar uma declaração ao IMT. De referir que este tipo de declaração apenas é possível para carros usados comprados em Portugal (e não importados).

Como solicitar uma certidão?

Antes de solicitar uma certidão do veículo fique a saber que não precisa de ser o proprietário. Acedendo ao site do IMT, basta ir ao separador Veículos e depois escolher no Tipo de Certidão: Certidão de Inspeções Técnicas.

Deverá ainda indicar, como campo obrigatório, a matrícula do veículo.

Após a introdução da informação, a página indica de imediato o número de N.º Total de Inspeções do veículo.

Para finalizar terá de pagar 27 euros, isto se o pedido tiver sido realizado online. Caso efetue nos balcões do IMT, o valor sobe para os 30 euros.

Se não quer ser enganado aquando da compra de um carro usado, no que diz respeito aos quilómetros, peça uma certidão de inspeções técnicas do mesmo. O processo é simples, apesar de custar dinheiro. No entanto, vale mais pagar o valor em causa que vir a descobrir que foi enganado.

