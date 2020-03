COVID-19: Governo encerra todas as escolas a partir de segunda-feira

[em atualização…]

O Governo de António Costa decretou, nesta quinta-feira, que serão encerradas todas as escolas do país, a partir de segunda-feira, dia 16 de março. As escolas estarão encerradas durante 15 dias, até ao final do mês.

Esta decisão vem no seguimento do crescente número de casos positivos de COVID-19 em Portugal, que já vai em 78 infetados e mais de 600 suspeitas.

Por precaução devido ao surto do Coronavírus, o Governo decidiu encerrar a todas as escolas do país a partir de segunda-feira. Estas ficarão fechadas até ao final do mês.

A decisão irá afetar mais de 2 milhões de alunos em todo o país, ficando sem aulas durante o período de encerramento.

No entanto, esta medida não é nem deve ser encarada como férias antecipadas, isto porque tem um fundamento preventivo e de responsabilidade.

Uma das consequências, é que os pais tenham que ficar em casa com os filhos ou arranjar uma solução adequada e, também, preventiva, face à situação de pandemia.

O Governo fará a reavaliação deste encerramento apenas no dia 9 de abril.

A decisão ainda não foi anunciada oficialmente, sendo que será feita esta noite pelo primeiro-ministro António Costa.

[em atualização…]