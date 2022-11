Amazon diz ter centenas de carrinhas elétricas da Rivian a fazer as suas entregas nos EUA

A Amazon revelou ter centenas de carrinhas elétricas, da fabricante Rivian, a fazer a entrega das suas encomendas, nos Estados Unidos da América (EUA). Segundo partilhou, já foram entregues mais de cinco milhões de encomendas em cerca de 12 cidades americanas.

O objetivo da Amazon passa por aumentar a sua frota de carrinhas elétricas destinada à entrega de encomendas, até ao fim da década.

As Electric Delivery Vans da Rivian começaram a ser lançadas em julho deste ano e, poucos meses depois, já ajudaram a Amazon a entregar mais de cinco milhões de encomendas, em cerca de 12 cidades americanas. Conforme revelou a gigante do retalho, há “centenas” de carrinhas elétricas a circular pelas estradas dos EUA.

As 1.000 unidades em circulação são apenas uma fração da frota da Amazon. Além disso, a Rivian espera entregar 100.000 carrinhas à gigante do retalho, eventualmente.

Em julho, as carrinhas elétricas destinadas a entregas de encomendas foram lançadas em Baltimore, Chicago, Dallas, Nashville, San Diego e Seattle. Desde então, chegaram também a Austin, Boston, Denver, Houston, Indianapolis, Las Vegas, Madison, Newark, New York, Oakland, Pittsburgh, Portland, Provo, e Salt Lake City.

Estamos sempre entusiasmados com a época de férias, mas fazer entregas aos clientes em todo o país com os nossos novos veículos de emissão zero, pela primeira vez, torna este ano único. Já entregámos mais de 5 milhões de encomendas com os nossos veículos produzidos pela Rivian, e este é apenas o início - esse número crescerá exponencialmente à medida que continuarmos a progredir em direção ao nosso objetivo de 100.000 veículos.