Conheça o TOP 3 de serviços de proteção de dados pessoais online

Neste artigo vamos mostrar aquele que consideramos como sendo o TOP 3 de serviços de proteção de dados pessoais online. Mas o que é isso?

Nos dias que correm, a nossa privacidade online é praticamente inexistente e, muitas vezes, estamos expostos nas mais variadas bases de dados e nem sabemos. Então, desenvolveram-se eficazes serviços que nos podem ajudar a manter fora do radar online dos chamados «abutres digitais» e remover a nossa informação pessoal definitivamente de muitas bases de dados. Conheça dos melhores.

Porquê um TOP 3 de Serviços de proteção de dados pessoais?

Assim, sem que muitos de nós se deem conta, cada vez que visitamos um site, em 99% das vezes estamos a ser monitorizados.

Logo, a cada visita, e apesar de RGPD existem cookies, ferramentas de geo-localização ente muitos outros sistemas, que permitem a grandes grupos, juntar informação massiva e definir o tipo de utilizador que cada um de nós e vender tudo com grandes luros

Então, se isto não são prática abusivas de intrusão na privacidade, o que será?

Desde já, foram sendo criados algumas formas de combater essas apropriações de informação, nomeadamente, serviços que contactam diretamente os principais traders de bases de dados mundiais de utilizadores de Internet e ganham muito dinheiro com as mais variadas informações, seja de forma legal ou não.

Sem demoras, vejamos aqueles que podem ser as melhores ferramentas para livrar os nossos dados pessoais do maior número de base de dados:

1 . Incogni: recupere o controlo total dos seus dados pessoais online

Independentemente dos nossos cuidados com a nossa informação pessoal, hoje em dia, muitos dos nossos dados online acabam nas mãos de traders de informação e empresas de marketing que os usam das mais distintas formas.

Ora o Incogni tem como função primordial precisamente a ajuda aos utilizadores de automatizar a remoção de dados pessoais e o respetivo acesso não autorizado.

Assim, para darmos um exemplo simples, é muito provável que já tenha visitado algumas páginas Web e, como todos, é provável que tenha aceite cookies, tenha subscrito uma newsletter ou tenha mesmo utilizado aplicações no seu dispositivo móvel.

Logo, se assim for, é provável que as suas informações pessoais, a partir dessas interações, possam ser utilizadas para venda numa base de dados em empresas que vivem disso mesmo: coletar dados e informação sobre os utilizadores.

O Incogni em resumo: Recupere o controlo total dos seus dados pessoais online

Basicamente, o Incogni tem como principal função acelerar e automatizar o processo de envio de pedidos de remoção de dados - e assegura que os traders de dados aderem, precisamente, ao protocolo de direitos de dados.

No fundo, cada pedido de remoção de dados é tratado de acordo com os regulamentos de proteção de dados do California Consumer Privacy Act (CCPA) e o europeu General Data Protection Regulation (GDPR).

Evidentemente, que neste caso, o Incogni exige que o utilizador tenha de assinar uma procuração, limitada, que lhe permite gerir os pedidos de remoção de dados no nosso nome.

Como e onde atua o Incogni?

Enquanto produto da Surfshark, o Incogni não fica por mãos alheias. Porquê? Vejamos:

Atualmente, a marca possui 146 traders de dados em lista própria e em países como os EUA, Canadá, Reino Unido, UE e Suíça de acordo com o CCPA, PIPEDA e GDPR.

Sem dúvida, um dos valores acrescentados reside no facto de serem necessários anos para fazer o trabalho do Incogni caso decidisse fazê-lo por sua conta. Neste caso é tudo feito de forma automática, com base numa subscrição, e enquanto a marca vai expandido já grossa lista de traders de dados.

Conclusão

Em primeiro, podemos finalizar por definir o Incogni como um poderoso software útil para proteger a nossa privacidade online.

Basicamente, o seu funcionamento, baseia-se na nossa defesa online através de em leis e regulamentos sobre privacidade como a Lei da Privacidade do Consumidor da Califórnia (CCPA) e o Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR) para forçar os traders de dados a apagar os nossos dados pessoais das suas bases de dados online e, ao mesmo tempo, impedir que os mesmos sejam adicionados à posteriori.

Principais países de atuação

Evidentemente, temos de considerar que, face às jurisdições destes regulamentos, o Incogni só consegue efetividade:

no Reino Unido,

nos EUA,

no Canadá

e na UE.

Em resumo, desde a facilidade em criar uma conta Incogni, onde basta o nome e endereço de correio eletrónico, assinar o formulário de autorização, verificar o endereço de correio eletrónico e escolher um plano. Na verdade, o Incogni trata todos os nossos dados com bastante cuidado.

Em segundo, o facto de o Incogni trabalhar já com 146 traders de dados e de continuar a crescer é algo muito positivo. Efetivamente, é impressionante, ainda para mais se considerarmos que o serviço começou há 1 ano. Contudo, o Incogni ainda está em fase de crescimento e, o mais provável, é que outros coletores ainda maiores sejam acrescentados.

Além disso, os planos de subscrição do Incogni são muito competitivos, em comparação com outras ferramentas concorrentes. A destacar o serviço de apoio ao cliente, que se mostra altamente rápida e reativa através do email.

Uma semana após a nossa inscrição, a Incogni tinha completado 23 remoções de dados com 81 pendentes. Esta é uma taxa louvável, embora não houvesse maneira de verificar os detalhes exactos que os corretores tinham removido.

Se recomendados? Sim, até porque trata-se de um software criado por uma marca de confiança que promete crescimento e evolução.

Se funciona? Dos nossos testes, em apenas alguns dias o nosso email foi removido de pelo menos 21 serviços não desejados. O certo é que não voltamos a receber nais NL desses serviços.

2. DeleteMe: ferramenta fiável para apagar os nossos dados online

Em resumo, definimos o DeleteMe como uma ferramenta de segurança cibernética que pode ajudar a livrar-nos de ver as nossas informações pessoais nas mãos de traders de dados.

Na verdade, temos de estar conscientes que enquant,o os websites dos traders continuarem na posse de dados pessoais, é pouco provável que alguma vez se veja livre de spam de marketing. Mas o DeleteMe pretende alterar isso.

Como funciona o DeleteMe?

O DeleteMe oferece uma pesquisa gratuita, no caso de estar interessado em experimentar o serviço. Uma vez subscrito, receberá um relatório trimestral que permite certificar se os nossos dados não voltaram a ser recolhidos de novo por nenhum corretor.

Sobretudo, a própria empresa também apresenta os seus próprios guias DIY. No fundo, mostram como podemos remover os nossos dados de diferentes corretores. Com tempo e motivação suficientes, pode fazê-lo você mesmo, gratuitamente.

Privacidade e segurança

Não existem preocupações notáveis de segurança ou privacidade. Dito isto, vale a pena ter em mente que a política de privacidade é formulada de forma vaga. Ironicamente, não esclarece se a empresa partilha os seus dados com terceiros, prestadores de serviços.

Caso exista alguma preocupação da sua parte, o ideal é contactar a equipa de serviço ao cliente do DeleteMe. Está disponível uma funcionalidade de chat ao vivo, cujo horário deve ser consultado no site.

Preço

Ainda assim, o DeleteMe irá apresentar um custo de $129, o que inclui proteção e monitorização durante um ano.

Pelo que pudemos analisar, o seu plano mais popular é o de $229 e oferece proteção para duas pessoas durante um ano.

Proteção contra quem e contra o quê?

Atualmente, o DeleteMe abrange mais de 580 corretores de dados, o que é bastante significativo, sendo, contudo, difícil de verificar a eficácia do DeleteMe em chegar a todos estes corretores.

Em suma, apreciamos a abordagem híbrida do DeleteMe no sentido de remover os seus dados pessoais da web. Contudo, deve ter em conta que de momento este serviço apenas está disponível para os utilizadores do Estados Unidos.

Em último recurso, nada como experimentar.

3. Kanary: recupere as suas informações pessoais dos corretores de dados

Agora, cada vez que imagina um ladrão de identidade, pensa imediatamente num ataque hacker, certo? Na verdade, esse é um cenário possível, mas é igualmente provável que a sua privacidade possa ser ameaçada por informações que o próprio utilizador tenha fornecido.

Atualmente, os websites agregadores de dados reúnem toda esta informação para criar um perfil que é tão revelador como aquilo que um hacker pode adquirir sobre nós, em caso de invasão. A grande diferença é que podemos parar os agregadores de informação.

Ora o Kanary é um serviço que junta todos esses sites com a informação pessoal e automatiza o trabalho, informando-os a todos para eliminarem os nossos dados de qualquer base de dados, em mais de 1000 agregadores de informação.

Pesquisa gratuita

Em contrapartida, qualquer utilizador pode conseguir uma pesquisa gratuita do Kanary.

Logo, tudo o que precisamos de fazer é introduzir o email. Seguidamente, a página de efetua o scan avisa que os resultados podem demorar até 24 horas, e indica que um email será enviado assim que os resultados estiverem prontos.

Preço

Lidar com agregadores de dados é uma verdadeira dor de cabeça, mesmo para a empresa que faz disso o seu negócio.

O Kanary apresenta uma subscrição para proteger as suas próprias listas de dados pessoais a $89,99 por ano.

No entanto, é possível estender a mais seis membros da família por $129,99 por ano.

Por fim, as assinaturas mensais, ficam entre os $9,99 e os $14,99 por mês.

Uma das desvantagens do Kanary, se não mesmo a única, é o facto de ser um serviço que se dedica apenas às páginas web e não se centra nos traders de infromação.

Conclusão Final

Em síntese, não é preciso ter muita experiência para compreender que cada vez mais vamos necessitar deste tipo de serviço, mais cedo ou mais tarde vamos acabar numa listagem não autorizada.

Acima de tudo, o RGPD veio ajudar bastante o complexo processo de tratamento e proteção de dados, mas o «abutres» continuam ativos e a vender os nossos dados com lucros significativos, mas sem a nossa permissão.

A escolha final passa pelo utilizador e estes serviços são dos melhores que atuam no mercado atualmente. A título pessoal, desde que testei o Incogni fiquei impressionado, mas estes outros dois também são muito bons!