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Robôs protestam na Polónia contra… os robôs. Sim, leu bem

· Hardware 8 Comentários

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Autor: Ana Sofia Neto

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  1. GameR says:
    11 de Setembro de 2026 às 11:07

    Detroit: Become Human haha

    Responder
  2. Realista says:
    11 de Setembro de 2026 às 11:07

    A resposta do jornalista que inquiriu o robot:

    01100110 01110101
    01101001 00100000
    01110000 01110010
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    01100100 01101111

    Responder
  3. Muito mais que isso. says:
    11 de Setembro de 2026 às 12:11

    No dia em que eu tiver um robô a faturar por mim enquanto aproveito a vida em casa, vão arrepender-se de não ter feito o mesmo. Depois não chorem!

    Responder
    • Ifm says:
      11 de Setembro de 2026 às 12:45

      O problema não és tu, e todo um país….
      Quem ficar para trás nessa adopção, só vai perder e não ser competitivo e vai acabar como Venezuela, México etc…

      Vão ser pessoas podres a que ficaram para trás no tempo.
      E que viram criados dos outros, que investiram no desenvolvimento.

      Quem ficar parado vai cair. Isso é ponto acento, sempre foi é sempre vai ser na história da humanidade, até no mundo animal é assim, quem ficar para trás morre.

      Responder
  4. Grunho says:
    11 de Setembro de 2026 às 12:48

    Vão já levar uma carga policial pelos robôs da burguesia exploradora.

    Responder

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