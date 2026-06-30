30 mil carros depois, a BMW decidiu dar outra tarefa aos seus robôs humanoides

A BMW está a expandir o uso de robôs humanoides nas suas linhas de produção. Depois de o Figure 02 ter passado quase um ano a ajudar a construir o BMW X3, chegou a vez do Figure 03 entrar em ação. Desta vez, na logística da fábrica de Spartanburg, nos Estados Unidos.

A robótica humanoide está a deixar de ser uma curiosidade tecnológica para passar a fazer parte do dia a dia das fábricas. É isso que a BMW está, mais uma vez, a demonstrar.

Na sua unidade industrial na Carolina do Sul, a marca está a substituir o robô humanoide Figure 02 pelo seu sucessor, o 03, desenvolvido pela startup norte-americana Figure AI.

Um ano de testes que valeu a pena

Durante 11 meses, o Figure 02 trabalhou lado a lado com a equipa humana na carroçaria, inserindo peças de chapa metálica antes da soldadura, uma tarefa que exige precisão e velocidade constantes.

No total, ajudou a produzir mais de 30 mil unidades do BMW X3.

Segundo Brett Adcock, fundador e diretor-executivo da Figure AI, esta experiência veio provar que os robôs humanoides "já não são experiências de laboratório" e podem, de facto, tornar-se um recurso fiável numa linha de produção moderna.

O Figure 03 muda de função

Com o terreno preparado pelo seu antecessor, o Figure 03 chega a Spartanburg com uma missão diferente: a logística.

Em vez de trabalhar na carroçaria, o robô melhorado vai dedicar-se ao sequenciamento de peças, ou seja, apanhar componentes que chegam desorganizados em contentores, separá-los corretamente e colocá-los num carrinho de sequenciamento.

A partir daí, comboios automatizados ou robôs de transporte inteligente levam essas peças até à linha de montagem, mesmo a tempo de serem instaladas pelos trabalhadores.

Por ser uma tarefa repetitiva e fisicamente desgastante, a BMW considera tratar-se de um trabalho mais adequado para máquinas do que para pessoas.

Robô mais sensível e mais autónomo

Em termos de hardware, o Figure 03 traz várias melhorias relativamente ao modelo anterior:

Componentes mais macios para maior segurança junto de humanos;

para maior segurança junto de humanos; Carregamento sem fios para reduzir o tempo de paragem;

para reduzir o tempo de paragem; Comunicação por voz para interagir com os trabalhadores da linha;

para interagir com os trabalhadores da linha; Novas mãos equipadas com sensores táteis e câmaras nas palmas, que permitem uma manipulação muito mais fina dos objetos.

O robô vai operar no Hall 52, o pavilhão responsável pela montagem do X3 e, no futuro, também do iX5 elétrico.

Este espaço já conta com o sistema iFACTORY da BMW, que inclui ferramentas de simulação de movimentos humanos para evitar problemas ergonómicos e o sistema AIQX, que usa câmaras e sensores para detetar defeitos visuais e sonoros em tempo real.

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