Análise Huawei Watch GT 7: um relógio desportivo que nos lembra de cuidarmos de nós

A Huawei parece querer afastar-se da ideia de que um smartwatch tem de ser, mais do que qualquer outra coisa, um pequeno smartphone no pulso. Com o Huawei Watch GT 7, a marca reforçou a proposta de criar um relógio que acompanha o utilizador ao longo de todo o dia, focando-se na saúde, sem exigir atenção constante. Depois de vários dias com este gadget no pulso, será que contribuiu para a melhoria da saúde?

Entre as funcionalidades de treino e monitorização, o GPS de dupla frequência, os diferentes sensores e uma autonomia que promete chegar aos 14 dias no modelo de 41 mm, a Huawei procura combinar no GT 7 um relógio de utilização diária com um desportivo e de bem-estar.

De facto, mais do que um um hub de notificações, um smartwatch deste tipo tem o potencial de contribuir largamente para a manutenção ou melhoria da saúde e, com novidades neste âmbito e no do desporto, estávamos curiosos para perceber como se saía no nosso pulso.

Especificações da versão de 41 mm Dimensões 41,3 x 41,3 × 9,99 mm

Para pulsos de 120 a 180 mm Peso, sem bracelete Azul : aproximadamente 36,5 g

: aproximadamente 36,5 g Rosa : aproximadamente 37,5 g

: aproximadamente 37,5 g Cinzento : aproximadamente 37,5 g

: aproximadamente 37,5 g Branco (versão em análise): aproximadamente 37,6 g Ecrã AMOLED a cores de 1,32 polegadas

Resolução 466 x 466 píxeis, PPI 352

Brilho máximo de 3000 nits Caixa Aço inoxidável Braceletes disponíveis Fluoroelastómero EasyCross azul

Fluoroelastómero EasyCross rosa

Pele sintética branca e verde (versão em análise)

Pele sintética cinzenta Sensores Sensor de acelerómetro

Sensor giroscópio

Sensor magnetómetro

Sensor ótico de frequência cardíaca

Sensor barométrico

Sensor de temperatura

Sensor de luz ambiente Controlos Botão Home com coroa giratória

Botão lateral Carregamento Carregamento sem fios

Requisitos do carregador: 5V-10V CC/2A máximo Resistência à água 5 ATM

IP69

Pode ser utilizado em atividades em águas pouco profundas, como natação em piscina

Não deve ser utilizado em mergulho

Não deve ser utilizado em duches quentes, fontes termais ou saunas

As braceletes de pele sintética não são indicadas para atividades aquáticas ou para exposição ao suor Conectividade NFC

Bluetooth: 2,4 GHz, suportada BT6.0 e BR + BLE

GNSS: GPS (L1 + L5 banda dupla)/GLONASS/BeiDou (B1I + B1C + B2a banda tripla)/GALILEO (E1 + E5a banda dupla)/QZSS (L1 + L5 banda dupla)/NavIC Compatibilidade Android 9.0 ou posterior

iOS 13.0 ou posterior Autonomia Até 14 dias em utilização máxima/moderada

Até 7 dias em utilização típica

Até 5 dias com Always On Display ativado

Até 32 horas no modo de corrida em trilhos Temperatura de funcionamento -20 °C a +45 °C Áudio Altifalante integrado

Microfone integrado

Na Caixa

Além do Huawei Watch GT 7, a caixa, com aspeto sofisticado conferido pelo contraste entre o fundo preto e o dourado, traz uma base de carregamento com cabo, um Guia de Iniciação Rápida, Informação de Segurança e um Cartão de Garantia.

Design e qualidade de construção

Com uma versão de 46 mm também disponível, foi a mais pequena, de 41 mm, que tivemos no pulso durante os últimos dias.

Desde logo, o aspeto que a Huawei tanto ambiciona: um smartwatch construído com detalhes que o aproximam de uma peça de relojoaria. Se estas alegações parecem puro marketing, a verdade é que, com a bracelete e o mostrador certos, esta fusão pode correr bem.

Aliás, a larga gama de mostradores permite não apenas tornar o relógio mais sofisticado, como também ajustá-lo a um ambiente mais desportivo, se for o caso.

A caixa do relógio em aço inoxidável não lhe confere um aspeto premium, mas dá ao pulso um toque requintado, aproximando-se, mais uma vez, da relojoaria. Além disso, não retém dedadas.

Pelo menos, para quem não é apreciadora de um aspeto puramente tecnológico, este Huawei Watch GT 7 comporta-se visualmente bem.

Ainda assim, não é um relógio discreto, muito devido à coroa e, no nosso caso, às pegas que seguram a bracelete, que lhe dão algum comprimento. Nada de exagerado, contudo.

No pulso, por outro lado, os 37,6 gramas passam despercebidos, pesando mais do que o esperado, mas não incomodando nas tarefas do dia a dia, especialmente a fazer desporto, momento em que um relógio demasiado robusto pode ser um incómodo.

Durante os testes, utilizámos a bracelete de pele sintética branca e verde, ideal para o dia a dia (e não incomodou durante a noite), por ser confortável e visualmente bonita.

No entanto, apesar de termos usado a mesma bracelete para praticar exercício físico, esse contexto exigiria uma de fluoroelastómero, uma vez que se trata de um material macio, flexível e concebido especificamente para lidar com o suor, a água e o desgaste diário, segundo a Huawei.

Além de mais macia, a borracha é mais fácil de limpar no final, não acumulando cheiros ou manchas.

Além do mostrador, o Huawei Watch GT 7 integra um botão e a coroa giratória:

O botão de baixo pode ser personalizado para abrir praticamente qualquer app com um toque e para abrir a Wallet com dois toques.

pode ser personalizado para abrir praticamente qualquer app com um toque e para abrir a Wallet com dois toques. A coroa giratória pode ser pressionada para alternar entre o menu e o mostrador, bem como rodada para scroll.

Sobre os mostradores, que contribuem também para o aspeto do relógio, há alternativas para todos os gostos, das mais minimalistas e elegantes até às mais arrojadas, passando também pelas barulhentas e infantis.

Apesar de haver algumas opções gratuitas, é possível que sejam as alternativas de mostrador pagas a agradar mais (como aconteceu connosco).

Ecrã do Huawei Watch GT 7

O Huawei Watch GT 7 está equipado com um ecrã AMOLED a cores de 1,32 polegadas, com uma resolução de 466 x 466 píxeis e uma densidade de 352 PPI. Segundo a Huawei, o brilho de pico chega aos 3000 nits.

No dia a dia, isto traduz-se num ecrã agradável de utilizar, com boa definição e excelente legibilidade, mesmo em ambientes exteriores com bastante luz.

Por outro lado, o brilho ajusta-se de forma competente a ambientes mais escuros e, durante a noite, o ecrã não se torna agressivo para os olhos. Para nós, esta é uma característica importante, uma vez que o relógio pode ser utilizado durante todo o dia e também durante a noite.

Apesar das dimensões compactas, uma vez que se trata do modelo mais pequeno da gama, o ecrã de 1,32 polegadas oferece uma área de visualização confortável e uma boa definição.

Software e funcionalidades

Iniciar o smartwatch é simples, com as configurações intuitivas e os passos claros. Para uma experiência completa, é crucial instalar a aplicação Huawei Health, disponível aqui.

Desde logo, a navegação é rápida, fluida e responsiva, com os menus a deslizarem de forma muito suave ao toque. Mesmo ao alternar rapidamente entre funcionalidades, a experiência mantém-se consistente, sem aquela sensação de soluços ou atrasos que pode tornar a utilização frustrante.

O Huawei Watch GT 7 é compatível com Android e iOS, mas a disponibilidade de algumas funcionalidades varia consoante o smartphone e o sistema operativo.

Por exemplo, conforme alertado pela própria Huawei, quando emparelhado com um iPhone, não é possível responder a mensagens diretamente pelo relógio através das respostas rápidas.

Assim, apesar de as novas mensagens enviadas para a barra de estado do telemóvel serem sincronizadas com o dispositivo, a Huawei não oferece a mesma capacidade de interação aos utilizadores do iPhone.

Para nós, em particular, que testámos o Huawei Watch GT 7 conectado a um iPhone 12, esta limitação não foi um problema. Contudo, é um ponto a considerar.

Depois de todas as atualizações instaladas e o smartwatch conectado ao smartphone, é necessário dar permissão ao relógio para recolher os nossos dados, como para medir o SpO2 e o ritmo cardíaco, para analisar a onda de pulso de arritmia e a adaptação à altitude elevada, para medir a temperatura da pele, e para monitorizar o sono e a respiração durante o sono.

A forma como todo o ecossistema está construído reflete o foco da Huawei na saúde e na atividade física.

🩺 Sobre a saúde

Desde logo, o Huawei Watch GT 7 permite medir uma série de parâmetros:

SpO2;

Ritmo cardíaco;

Variabilidade do ritmo cardíaco (VRC);

Onda de pulso de arritmia;

Adaptação à altitude elevada e Sp02 de alta altitude;

Temperatura da pele;

Sono;

Respiração durante o sono.

Além destes parâmetros físicos, o relógio analisa o bem-estar emocional, recolhendo os níveis de stress e permitindo o registo de emoções. Em momentos de stress, apresenta-nos exercícios de respiração guiados, com dois minutos.

Ainda em matéria de saúde, é possível acompanhar o ciclo menstrual, registando diferentes fases do ciclo e apresentando estimativas para a próxima menstruação e período fértil.

A funcionalidade pode cruzar os dados introduzidos por nós com as informações recolhidas pelo relógio, tornando o acompanhamento mais prático e personalizado.

Mais do que a medição, até porque não é um dispositivo médico, o relógio constrói um ecossistema em torno do nosso bem-estar, dando-nos uma visão mais abrangente de recuperação e da saúde, motivando-nos a melhorar.

⛳️ Sobre o desporto

Além de todos parâmetros de saúde que é possível medir com o relógio, a oferta no desporto é ampla, estando disponíveis mais de 110 modos de treino, incluindo corrida, ciclismo, natação, golfe e modalidades de inverno.

Com GPS de dupla frequência, mapas offline, acompanhamento de rotas e funcionalidades específicas para ciclismo e corrida, o relógio aposta particularmente nas atividades ao ar livre.

No caso do ciclismo, por exemplo, é possível sincronizar uma rota através da Huawei Health, consultar o perfil de elevação e receber alertas relacionados com subidas e curvas.

Para a corrida, o relógio disponibiliza métricas como potência de corrida, oscilação vertical e tempo de contacto com o solo.

Embora não o tenhamos testado nestas modalidades, importa considerar que estão disponíveis, uma vez que podem ser úteis para outros utilizadores mais vigorosos.

Além dos desportos, a Huawei oferece cursos de exercício físico e de corrida, orientando-nos em alongamentos, por exemplo, e desenhando planos para os primeiros treinos.

🚶‍♀️Sobre a atividade física

O bem-estar vai além da prática de desporto, sendo importante manter atividade física regular.

Para isso, a Huawei muniu o seu Watch GT 7 com miniexercícios, que incluem cabeça e pescoço, ombros, costas, peito, braços, pernas, e outros.

Por forma a incentivar períodos curtos de movimento ao longo do dia, é possível parar o trabalho e fazer rotação dos ombros durante alguns segundos ou flexão e extensão do pulso, bem como balançar os braços.

Neste âmbito da atividade física, os anéis de atividade são um bom complemento, ilustrando de forma simples o nível de atividade diária.

Ao longo do dia, o relógio vai alertando sobre os níveis de movimento, exercício e atividade em pé, incentivando-nos a completar os objetivos definidos anteriormente. Estes podem ser ajustados de acordo com o perfil e a atividade de cada pessoa.

A par deles, a funcionalidade Vida Saudável dá forma a um centro de acompanhamento dos hábitos diários, permitindo definir objetivos relacionados com sono, atividade física, ingestão de água, respiração e outros hábitos, apresentando lembretes e progresso ao longo do dia.

Aplicação Huawei Health

Embora a experiência seja construída em torno do relógio, a aplicação Huawei Health funciona como o centro de gestão e análise dos dados recolhidos pelo dispositivo. Ou seja, é ali que conseguimos visualizar o histórico mais completo dos dados.

Apesar da quantidade de informação disponível, a aplicação está bem organizada e é intuitiva, permitindo consultar os dados de saúde, atividade física, sono e treinos, assim como gerir o relógio, os mostradores e outras funcionalidades.

Com os dois dispositivos conectados, é possível localizar o smartphone a partir do smartwatch, ou o smartwatch através do smartphone, recorrendo ao comando de localização disponível em ambos os dispositivos.

Através da app, é também possível conectar o Huawei Watch GT 7 a outras aplicações e serviços, seja de saúde ou desporto, como o Strava ou o Komoot.

Esta compatibilidade é relevante para quem não quer ficar limitado ao ecossistema da Huawei e prefere continuar a concentrar o histórico de treinos na plataforma que já usa habitualmente.

Ou seja, o relógio pode assumir o papel de dispositivo de recolha de dados durante o treino, mas as aplicações podem continuar a ser utilizadas para acompanhar atividades, rotas e evolução.

Ainda assim, não compete diretamente com um smartwatch baseado em Wear OS ou watchOS no número de aplicações disponíveis.

Chamadas

O microfone e altifalante integrados permitem fazer e receber chamadas a partir do Huawei Watch Gt 7. No dia a dia, esta funcionalidade revelou-se útil, mesmo exigindo que o smartphone esteja por perto, devido ao alcance da ligação Bluetooth.

A qualidade do áudio durante as chamadas é boa e, segundo o feedback que recebemos, a nossa voz chega ao outro lado com bastante clareza, com os interlocutores a referirem que nos ouviam "muito bem".

Durante a chamada, o volume pode ser ajustado através da coroa giratória, um facilitismo que agradecemos.

Bateria

Em termos de autonomia, a Huawei promete até 14 dias de utilização. Contudo, esse valor depende. Em utilização típica, a marca aponta para até sete dias, enquanto com o Always On Display ativado a autonomia anunciada desce para até cinco dias.

Para quem pratica corrida em trilhos, o relógio consegue chegar às 32 horas de utilização contínua neste modo, conforme anunciado.

Tendo em conta a nossa utilização, consideramos as estimativas conservadoras, uma vez que, com o Always On Display ativado e a luminosidade do ecrã no máximo, o Watch GT 7 passou dos 100% para cerca de 50% de bateria em aproximadamente quatro dias.

Mantendo este ritmo, estaríamos a falar de uma autonomia próxima dos oito dias, mesmo com uma utilização mais exigente do que aquela que a Huawei considera típica.

Não obstante, importa mencionar que a autonomia real depende sempre das funcionalidades utilizadas, como muito GPS ou medições mais frequentes dos parâmetros de saúde.

Sobre o tempo de carregamento, o Watch GT 7 demorou cerca de 40 minutos a carregar dos 50% aos 100%, na base de carregamento.

Veredicto

O Huawei Watch GT 7 reúne um conjunto de características que fazem dele uma proposta muito interessante para quem procura um smartwatch compacto e completo.

A luminosidade do ecrã é excelente, a utilização é fluida, o leque de modalidades desportivas é muito abrangente e o formato mais pequeno torna-o confortável para utilizar ao longo de todo o dia e também durante a noite.

Por fim, fomos surpreendidos não apenas pela autonomia, mas pela forma como o relógio consegue motivar uma rotina mais ativa.

As métricas que vai apresentando e as sugestões que surgem ao longo do dia funcionam como pequenos lembretes para nos mexermos mais, especialmente em períodos prolongados de inatividade. Para quem, como eu, passa grande parte do dia sentado, isto é útil.

De forma pertinente, o GT 7 não se limita a registar a atividade ou exercício realizado, dando também orientações para se fazer um pouco mais e tentar melhorar os resultados.

Esta componente reforça o que mencionámos no início deste texto sobre a nossa experiência com o relógio, de que a Huawei está cada vez mais focada em potencializar saúde e bem-estar, indo além do registo de métricas e de receber notificações no pulso.

Huawei Watch GT 7

Vale a pena trocar o Huawei Watch GT 6 pelo GT 7?

Quando comparado com o GT 6, o Huawei Watch GT 7 representa uma evolução e não tanto uma revolução. A base mantém-se muito semelhante, conservando praticamente as mesmas dimensões, peso, ecrã e autonomia anunciada.

As principais novidades estão na precisão do posicionamento, nas funcionalidades relacionadas com desporto e treino, e em algumas ferramentas adicionais de saúde.

Assim sendo, para quem já tem um GT 6, é difícil encontrar no GT 7 uma razão incontornável para fazer a atualização. Para quem está a comprar um smartwatch novo, contudo, o GT 7 é a versão mais completa e refinada deste conceito, reforçando aquilo que tornou a série interessante.