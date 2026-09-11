Apple oferece mais um ano de comunicações por satélite grátis nos iPhones antigos

A Apple decidiu prolongar o acesso gratuito às funcionalidades de comunicação via satélite por mais um ano para vários modelos anteriores de iPhone. Esta novidade foi discretamente revelada na apresentação da nova gama de dispositivos da marca.

Uma extensão inesperada para os utilizadores

Quando a Apple lançou a conectividade por satélite com a família iPhone 14, a promessa inicial era de apenas dois anos de gratuitidade para o SOS de Emergência. No entanto, o serviço tem vindo a ser melhorado com novas capacidades, como a partilha de localização através do Encontrar e o envio de mensagens de texto sem rede móvel.

Com o passar do tempo, a tecnológica de Cupertino optou por alargar este prazo consecutivamente.

Agora, os proprietários dos modelos iPhone 14, 15 e 16 receberam a confirmação de que o serviço continuará sem custos por mais 12 meses, evitando que tivessem de começar a pagar já no final deste ano.

O anúncio camuflado na apresentação do iPhone 18 Pro

A revelação não teve direito a grande destaque no palco principal, tendo surgido numa nota de rodapé no comunicado de imprensa oficial do iPhone 18 Pro e do iPhone Duo.

Quando fora da cobertura de rede móvel e Wi-Fi, as inovadoras funcionalidades de satélite da Apple ajudam os utilizadores do iPhone 18 Pro e do iPhone 18 Pro Max a manterem-se ligados e a obterem assistência quando mais importa. A Apple está a prolongar o acesso gratuito às funcionalidades de satélite por mais um ano para os atuais utilizadores do iPhone 14, 15 e 16. O período de teste gratuito será prolongado para os utilizadores do iPhone 14, 15 e 16 que tenham ativado o seu dispositivo num país que suporte as funcionalidades de satélite da Apple antes da meia-noite (hora do Pacífico) de 9 de setembro.

Até ao momento, a gigante tecnológica tem evitado discutir publicamente qual será o tarifário aplicado quando este período de transição terminar. Como se trata de um conjunto de recursos capazes de salvar vidas em situações extremas, a cobrança de uma mensalidade poderá gerar alguma controvérsia entre os consumidores e especialistas do setor.

Muitos especulam que a Apple poderá acabar por manter as funções básicas de emergência totalmente gratuitas, aplicando taxas apenas em serviços adicionais de conveniência.

Leia também: