Tem um Router FiberGateway MEO? 5 coisas que pode fazer [Parte 2]

Foi batizado de Router FiberGateway e continua a ser um dos mais poderosos equipamentos a este nível disponibilizado por uma operadora. Este equipamento da MEO garante velocidades até 10x superiores, comparativamente ao modelo anterior, uma vez que suporta a norma 802.11ac Wave 2 (largura de banda na ordem dos 1,73 Gbps).

Mas o que pode fazer com este equipamento? Veja estas 5 dicas.

Depois de mostrarmos aqui várias funcionalidades deste equipamento, hoje compilamos mais 5 dicas interessantes.

#6 – Partilhe o conteúdo de uma PEN/Disco USB

Sabia que pode partilhar conteúdos de um disco externo/Pen USB na rede? Desta forma estes ficam acessíveis a todos os utilizadores que estejam ligados à rede onde o router está a operar. De referir que a FiberGateway suporta na interface USB o sistema de ficheiros FAT32 e NTFS.

#7 – Como ativar a DMZ naFiberGateway?

Tem um dispositivo ligado à rede interna, mas agora quer aceder-lhe do exterior e não sabe muito bem o que fazer? Atualmente, existem várias formas para o fazer que vão desde um simples redirecionamento dos portos até à atribuição do IP público do router a esse equipamento.

Saibam aqui como podem associar o endereço público do router MEO a um equipamento em menos de 5 segundos.

#8 – Como definir um horário de acesso à Internet?

Imagine, por exemplo, que pretende que alguém lá em casa só tenha acesso à Internet (via smartphone, tablet, PC, etc) num determinado período do dia.

Existem várias soluções para definir tal “restrição”, mas, na generalidade, grande parte delas são complexas de implementar. Com a FiberGateway da MEO o processo é bastante simples. Veja aqui.

#9 – Há interferências na sua rede Wi-Fi?

Saiba que pode, através da FiberGateway da MEO saber se há interferências na sua rede Wi-Fi? Com base nessa informação, é possível saber qual o melhor canal nos 2,4Ghz e também nos 5Ghz. Saiba já se há muitas interferências na sua rede Wi-Fi.

#10 – Como ligar um segundo router?

Já tem o novo router Fiber Gateway MEO mas pretende usar um segundo router para gerir o acesso à Internet? Com a função modo bridge, é possível colocar uma porta LAN (porta 4, no Router Fiber Gateway) em bridge com a interface WAN/Internet de um segundo router. Veja aqui como pode fazer.

Sendo um produto “Made in Portugal”, o Router Fiber Gateway é um excelente exemplo de tecnologia e inovação. As funcionalidades disponíveis são bastante interessantes e relativamente simples de configurar. Caso tenham dúvidas ou questões sobre este equipamento não hesitem em publicar nos comentários.