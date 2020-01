Ao longo da história da tecnologia, foram lançados equipamentos que marcaram gerações. O iPhone da Apple sem dúvida que é um deles… Hoje, dia 9 de janeiro de 2020, faz 13 anos que o modelo original foi apresentado ao mundo por Steve Jobs.

Desde então, este smartphone abriu portas para vários dispositivos que seguiram as pisadas do iPhone 2G e que mudaram o mundo. Desde o aparecimento do smartphone, a maneira como interagimos com a tecnologia evoluiu drasticamente!

Foi no dia 9 de janeiro de 2007, há precisamente 13 anos, que a Apple mostrou ao mundo aquela que foi uma das suas maiores criações. O iPhone, que todos tão bem conhecem hoje, marcou uma mudança a vários níveis, desde a interface até à função de um telefone.

Seis meses depois da sua apresentação, começou finalmente a ser vendido, contando, atualmente, com mais de mil milhões de exemplares vendidos por todo o mundo. Até hoje, é o produto mais bem sucedido da Apple.

A história do iPhone começa a 9 de janeiro de 2007. Steve Jobs, fundador da Apple e seu eterno CEO, subiu ao palco da Macworld para apresentar ao público o dispositivo que iria mudar para sempre a história do da tecnologia. Certamente, durante muito tempo Steve Jobs esperou por este dia.

A apresentação do iPhone original por Steve Jobs…

Foi com a sua camisola de gola alta, os seus jeans característicos e sapatilhas brancas que Steve Jobs foi capaz de deixar, mais uma vez, a sua marca no mundo. Mas desta vez era diferente… Não era “só” mais um computador ou mais uma versão do famoso iPod. Jobs trouxe-nos o iPhone original, cujos efeitos não podem ser expressos por palavras.

I didn’t sleep a wink last night…

| Steve Jobs

Segundo relatos, Steve Jobs disse que, após o aparecimento do iPhone, o mundo nunca mais seria o mesmo. E quão certo ele estava…

O legado…

É impossível não ver o impacto do iPhone em todas as culturas e sociedades, tanto ocidentais como orientais. Acima de tudo, abriu caminho para que mais fabricantes produzissem smartphones. Os smartphones Android, especialmente nos primeiros anos, cresceram nos moldes criados pelo iPhone.

Atualmente, o iPhone não é apresentado em janeiro mas sim na famosa Keynote de setembro. A concorrência é mais forte e o smartphone da Apple já não é a referência em todos os sentidos… Mesmo assim, a empresa de Tim Cook continua a produzir dos melhores smartphones da atualidade!

E desse lado, quantos iPhones já teve? Alguém com um iPhone 2G, o original? Caso já tenha passado pela experiência, partilhe nos comentários!

O Pplware esteve consigo quando o primeiro smartphone da Apple foi apresentado… Ora confira!