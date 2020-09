Juiz impede remoção da app TikTok nas lojas da Apple e Google nos EUA… temporariamente!

A contenda entre o serviço TikTok e a administração Trump parece não ter fim. Trump deu o prazo de dia 20 de setembro para bloquear a app, depois foi alargado o prazo por mais uma semana, e agora um juiz não permite que as apps sejam removidas das lojas de aplicações.

Em agosto, a ByteDance entrou com um processo judicial para parar com a ação de banir a app dos Estados Unidos. Agora, de forma temporária, o tribunal parece ter concordado com os argumentos apresentados.

Juiz trava bloqueio do TikTok na loja da Apple e Google

Segundo a Reuters, um juiz dos EUA, em Washington, bloqueou temporariamente uma ordem do governo Trump que proibia a Apple e a Google de oferecerem a app de partilha de vídeos chineses TikTok para download. Esta suspensão devia ter entrado em vigor às 23h59 deste domingo, dia 27 de setembro.

No entanto, o juiz distrital dos EUA, Carl Nichols, concedeu uma liminar solicitada pelo proprietário do TikTok, ByteDance, para permitir que a app permanecesse disponível nas lojas de aplicações dos EUA. Contudo, recusou “neste momento” bloquear restrições adicionais do Departamento de Comércio que devem entrar em vigor a 12 de novembro.

Segundo a empresa responsável pelo TikTok, se a ordem executiva de Trump tivesse entrado em vigor, como era esperado, quer a Apple, quer a Google seriam forçadas a remover o TikTok das suas lojas de apps. Como resultado, era impedido aos utilizadores que descarregassem a app e aqueles que já a instalaram receberiam atualizações.

Estamos satisfeitos que o tribunal tenha concordado com os nossos argumentos legais e emitido uma liminar a impedir a implementação da proibição da aplicação TikTok. Continuaremos a defender os nossos direitos em benefício da nossa comunidade e colaboradores. Ao mesmo tempo, também iremos manter o nosso diálogo permanente com o governo [dos EUA] para transformar a nossa proposta, que o presidente aprovou preliminarmente no último fim de semana, num acordo.

Acordo com a Oracle e adia o bloqueio nos EUA

Depois de Trump ter obrigado a empresa proprietária do TikTok a vender todos os seus interesses, nos EUA surgiram várias empresas interessadas. Contudo, a chinesa ByteDance, dona do TikTok, chegou a um acordo com a Oracle, uma das envolvidas nas negociações. O acordo também foi feito com a Walmart.

Assim, através do acordo agora celebrado, fica estipulado que as duas empresas, Oracle e Walmart, podem comprar até 20% do TikTok. Esta ação terá de acontecer antes da sua entrada na bolsa, o que deverá acontecer em 2021. Este negócio tem como mira o universo de utilizadores que conta com mais de 2 milhões de seguidores.