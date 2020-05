A Apple tem promovido ao longo dos anos o Face ID como o melhor sistema de segurança para dispositivos móveis. De facto é um sistema que permite inclusive validar pagamentos e acessos bancários. Contudo, com a COVID-19 a mudar a vida das pessoas, a máscara passou a ser uma obrigatoriedade. Assim, o reconhecimento facial da Apple enfrenta agora um novo desafio.

A empresa de Cupertino está a testar algumas novidades no próximo iOS 13.5. Além do sistema de notificação de exposição à COVID-19, o iOS 13.5 terá ajustes para facilitar a utilização do Face ID quando usamos máscara.

Máscara: iOS 13.5 vai trazer novidades no sistema Face ID

O método de identificação facial da Apple para autenticação nos iPhones e iPads recentes oferece uma série de benefícios de segurança. De facto, é muito fácil, seguro e simples autenticar-nos e validar a nossa entrada no dispositivo.

Contudo, num mundo em que muitas pessoas optam ou são mesmo obrigadas a usar máscaras de proteção, os utilizadores descobriram que a identificação facial não costuma funcionar quando é necessário. Essas máscaras interferem com a capacidade do iPhone de ler o seu rosto e, de momento, não existe uma solução fácil.

Isso pode mudar com o próximo lançamento do iOS. Esta semana, a Apple lançou a terceira beta do iOS 13.5. Esta versão trará uma série de novidades e correções, e poderá ajustar o iOS ao mundo atual, em várias funcionalidades. Um dos exemplos será a introdução do novo comportamento Face ID quando os utilizadores estão a usar máscaras de proteção.

Face ID: Não há magia, apenas uma alteração de usabilidade

Conforme iremos poder ver, a Apple não inventou nenhum passe de magia, este tipo de tecnologia requer poucas ou nenhumas invenções. Em vez disso, a atualização acelera a introdução de código de acesso.

Conforme podemos perceber e todos podem fazer esse exercício, neste momento, levantar o iPhone para o utilizar resulta numa verificação rápida com a matriz de sensores TrueDepth virada para a frente. Tal exercício permite ao utilizador ter acesso ao interior do sistema e usar os seus dados lá contidos.

Se usar máscara, ao tentar usar o Face ID para ler o rosto, o indicador de bloqueio treme e o telefone vibra, indicando a existência de um problema. Após o tempo de identificação facial, é-lhe solicitado que deslize para cima para chegar ao ecrã onde pode introduzir o seu código de acesso.

Assim, o iOS 13.5 beta salta um passo. Agora, ele vai dar-lhe a opção de passar para cima e introduzir uma senha sem esperar pelo ID do rosto que vai acabar por falhar. Isto é especialmente importante para algumas tarefas, como por exemplo, o pagamento por Apple Pay. Isto, porque os pagamentos sem contacto são uma boa forma de minimizar o contacto direto durante a pandemia, mas o Face ID tornou-os um incómodo para quem está a usar a proteção facial.

iOS 13.5 estará para breve

A Apple não disse quando irá lançar o iOS 13.5 ao público, mas provavelmente não está muito distante. Isto, porque as funcionalidades apresentadas estão a fazer falta agora. Além desta novidade, outra importante é a que já falámos e mostramos a seguir, a notificação de exposição à COVID-19.

No novo iOS 13.5 beta 3 a Apple introduziu a API para ligar às aplicações que serão disponibilizadas pelas organizações de saúde que escolherem o sistema da Apple e Google.

