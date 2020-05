Games with Gold – maio de 2020 na sua Xbox

Maio já está aí e com a chegada de novo mês, chegaram também novas aquisições para o serviço Xbox Live Gold.

As novidades deste mês (já disponíveis) são bastante interessantes. Venham conhecê-las.

Todos os meses a rotina repete-se: novos jogos são adicionados temporariamente ao serviço Xbox Live Gold de forma a poderem ser transferidos gratuitamente por quem tenha uma subscrição válida do serviço.

Venham conhecer as novas aquisições para o serviço Xbox Live Gold, deste mês de maio.

V-Rally 4 (disponível de 1 a 31 de maio para a Xbox One)

Para os apaixonados pelo Raly, este é um jogo no qual merece a pena usar cada byte de espaço ocupado na sua consola. Tal como vimos aqui, o jogo apresenta um modo Carreira extenso com variadas modalidades e muitas pistas (sob variadas condições atmosféricas) para serem percorridas.

Com uma forte capacidade de personalização dos carros e efeitos do terreno bastante credíveis, V-Rally 4 encontra-se disponível até ao final do mês para download.

Warhammer 40,000: Inquisitor – Martyr (disponível de 16 de maio a de junho para a Xbox One)

Uma das séries de jogos de estratégia e ação (é um RPG de ação) mais robusta e de maior sucesso dos últimos anos, Warhammer 40k encontrar-se-á agora disponível no Xbox Live Gold a partir de 16 de maio.

O jogador é convidado vestir a pele de um Inquisidor no século 41, e entrar no setor Caligari infestado pelas forças do caos. É o nosso objetivo, portanto, o de aceitar as ordens do Imperador e expulsar os membros do Chaos à lei da bala.

Sensible World of Soccer (disponível de 1 a 31 de maio para a Xbox One)

Quem daqui se lembra do fantástico jogo Sensible Soccer para Commodore Amiga? Lembro-me perfeitamente e que saudades tenho desses tempos. Foi, durante muito tempo, um dos grandes vícios no meu bairro e o pessoal fazia romarias a casa de quem tinha a consola e o jogo para grandes tardes de futebol.

Sensible World of Soccer encontra-se disponível até ao final do mês para novas doses maciças de vício enquanto traz também um pequeno condimento e nostalgia.

Overlord II (disponível de 16 a 31 de maio para a Xbox One)

Nesta sequela do jogo lançado em 2007, o jogador personifica um guerreiro misterioso conhecido como: Overlord. Tendo como objetivo o de controlar as terras à lei da força, Overlord utiliza um verdadeiro exército de minions (seres pequenos e trapalhões) que executarão as suas ordens.

Existem várias raças de minions tendo cada qual a sua especialidade. Isto faz com que o jogo tenha uma certa componente de estratégia e ação, mas assinalado principalmente pelo humor que esta horda de seres trapalhões provoca. Para uma jogabilidade mais descontraída e relaxante.