COVID-19: Maioria não abdicaria da privacidade em prol de uma app de vigilância

Os países afetados por esta pandemia, têm apostado em diversas formas e estratégias para conseguir controlar melhor a situação. Para além do confinamento e das medidas e equipamentos de proteção, surge ainda a possibilidade de um sistema de monitorização da COVID-19. Em poucas palavras, este recurso poderia permitir contactar as pessoas que estiveram em proximidade com alguém infetado, de modo a informar dessa situação.

Questionámos os leitores se abdicariam da sua privacidade em prol de uma app de vigilância da COVID-19 e hoje conhecemos os resultados.

Abdicaria da sua privacidade em prol de uma app de vigilância da COVID-19?

No âmbito desta questão, obtivemos 2.ooo respostas, e após termos encerrado as votações, concluímos que as opiniões se dividem entre o SIM e o NÃO.

Mas a maioria dos leitores com 6o% das respostas diz que NÃO abdicaria da sua privacidade em prol de uma app de vigilância da COVID-19 (1.203 votos).

Por sua vez, os restantes 40% diz que SIM, poderia colocar ‘de lado’ a sua privacidade, como forma de contribuir para um sistema de monitorização da doença causada por este novo coronavírus (797 votos).

Resultados em gráfico

Alguns governos já começaram a implementar estes sistemas nos seus países, como é o caso da Austrália, onde a situação já parece estar controlada, e também a Alemanha.

Em ambos os países, o sistema passa por uma aplicação móvel para que se consiga determinar as pessoas com quem os cidadãos infetados estiveram em proximidade. Desta forma esses contactos podem ser alertados e informados de que poderão, também eles, ser portadores da COVID-19.

Em Portugal, um sistema idêntico poderá estar a ser analisado para ser aplicado no nosso país.

Participe na nossa questão desta semana

Questão desta semana: Quais os mais interessantes smartphones apresentados em abril? iPhone SE (35%)

OnePlus 8 ou OnePlus 8 Pro (26%)

Xiaomi Mi Lite Zoom Edition (15%)

Xiaomi Mi Note 10 Lite (11%)

Huawei Nova 7, 7 SE ou 7 Pro (6%)

Honor 30 (4%)

OPPO A92s (2%)

Elephone E10 (2%)

Redmi Note 9 (0%)

Honor Play 4T (0%)

Realme X50m 5G (0%) Total Votos: 54 Loading ... Loading ...

Nesta rubrica colocamos uma questão sobre temas pertinentes, atuais e úteis, para conhecer a opinião e tendências dos nossos leitores no mundo da tecnologia, sobretudo no nosso país.

Assim, caso queiram ver algum tema votado nas nossas questões semanais, basta deixarem um comentário com o mesmo ou enviem para marisa.pinto@pplware.com.