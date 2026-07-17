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Como a SpaceX transformou os seus funcionários em milionários

· Notícias 2 Comentários

Imagem: AP/Frank Franklin II, via The Press-Enterprise

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Autor: Ana Sofia Neto

  1. Max says:
    17 de Julho de 2026 às 21:28

    “A SpaceX estreou-se em bolsa a 12 de junho, com uma valorização próxima dos dois biliões de dólares (em inglês, $2 trillion), uma das Ofertas Públicas Iniciais (em inglês, IPO) mais valiosos da história.”
    E como tem evoluído a coisa, neste mês e pouco?
    – No dia 11/06, realizou-se o IPO em que foram vendidas ações a grandes fundos de investimento e a pequenos investidores que tinham feito a pré-reserva, a 135 USD/ação. Como o total das ações da SpaceX era então cerca de 13,08 mil milhões, valorizando cada uma a 135 USD deu uma valorização de 1,76 biliões de dólares.
    – No dia seguinte, 12/06, no primeiro dia em bolsa no mercado secundário, a cotação fechou a 160,95 USD, com uma capitalização bolsista (preço de mercado) de 2,105 biliões USD – a 6ª empresa no ranking do NASDAQ.
    – No dia 16/06, a cotação continuou a subir fechou a 201,83 USD com um valor de mercado de 2,64 biliões USD (5º lugar do ranking do NASDAQ).
    E hoje?
    – No dia 17/07, a cotação fechou a 123,99 USD (uma queda de 5,4%) com um valor de mercado de 1,63 Bi (7ª posiçao do ranking).
    Desde o pico, em junho, já perdeu cerca de 1 Bi USD do valor de mercado, com as ações a negociar abaixo do valor do IPO.

    Responder
  2. RC says:
    17 de Julho de 2026 às 21:28

    Cá também fazemo isto, só que ao contrário. Ai falta dinheiro na caixa? então dá cá parte do ordenado (ou dinheiro de reserva como dizem).

    Responder

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