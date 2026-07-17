Como a SpaceX transformou os seus funcionários em milionários

A valorização recorde da SpaceX na bolsa não beneficiou apenas Elon Musk. Segundo o próprio, milhares de trabalhadores da empresa, incluindo operários da linha de produção, viram as suas ações dispararem de valor, tornando-se milionários quase da noite para o dia.

Em entrevista telefónica ao programa "The Sean Hannity Show", conduzido pelo governador do Texas, Greg Abbott, Musk foi questionado sobre o caso de um antigo soldador da SpaceX cujas ações, atribuídas pela empresa, ultrapassaram o milhão de dólares em valor após a entrada em bolsa.

O diretor-executivo respondeu que este não é um caso isolado. Segundo ele, vários milhares de trabalhadores da linha de produção que entraram na empresa numa fase relativamente inicial encontram-se hoje numa situação semelhante, com participações que ultrapassam o milhão de dólares.

O empresário aproveitou ainda para explicar que sempre defendeu que todos os colaboradores devessem receber ações da empresa, de forma a beneficiarem diretamente do seu crescimento.

Na sua perspetiva, este modelo ajuda, também, a alinhar os interesses de todos, na medida em que o sucesso da empresa se traduz diretamente em ganhos para quem lá trabalha.

A dimensão da fortuna gerada pela IPO

A SpaceX estreou-se em bolsa a 12 de junho, com uma valorização próxima dos dois biliões de dólares (em inglês, $2 trillion), uma das Ofertas Públicas Iniciais (em inglês, IPO) mais valiosos da história.

Nesse período, a fortuna pessoal de Musk chegou mesmo a ultrapassar brevemente a marca do bilião de dólares.

Conforme citado pelo Business Insider, ainda antes da estreia, Andrew Benson, fundador da plataforma de negociação pré-IPO Hill Markets, estimava que a operação criaria cerca de 4400 novos milionários e mais de 400 centimilionários, ou seja, bilionários com mais de cem mil milhões de dólares, entre os quadros da empresa.

De acordo com relatos de antigos funcionários, a SpaceX distribuía stock options não só na contratação, mas também em avaliações anuais e promoções.

Duas vezes por ano, a empresa organizava ainda eventos de liquidez privada, que permitiam aos trabalhadores vender parte das suas participações antes mesmo da entrada em bolsa.

Este modelo de partilha de capital também se estendeu para fora da empresa, com a presidente da SpaceX, Gwynne Shotwell, e o marido a doarem recentemente ações da empresa avaliadas em cerca de 325 milhões de dólares para as chamadas Trump Accounts, um programa do governo norte-americano que atribui mil dólares a cada criança nascida entre 2025 e 2028.

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