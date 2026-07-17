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Médico recorre ao Gemini e entrega recomendações da IA sem validação clínica

· Inteligência Artificial 3 Comentários

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Autor: Vítor M.

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  1. PGomes says:
    17 de Julho de 2026 às 20:04

    Assim, até eu posso ser o Senhor Doutor.

    Responder
  2. Blackground says:
    17 de Julho de 2026 às 20:48

    Vejo isso muitas vezes ao longo do mês, mas no ChatGPT. Diz-me o que achas destas análises… assim todos sabem ser médicos! Mal sabem os pacientes que os resultados clínicos andam a rodar o mundo.

    Responder
  3. RC says:
    17 de Julho de 2026 às 21:31

    Isto depende sempre de como se usa as ferramentas, se uma maquina de batimento cardiaco acusar demasiados batimentos o médico não vai duvidar e fazer o teste manualmente, se a IA deu um resultado satisfátorio então não vejo porque não aceitar, não deixa de estar correcto só porque foi a ser gerado por IA.

    Responder

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