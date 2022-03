Ucrânia captura sistema de defesa aéreo da Rússia! Mais um Jackpot

De acordo com muitos analistas/especialistas, a Rússia subestimou o exército ucraniano e o plano de Putin não está a correr como esperado. As últimas notícias indicam algum abrandamento das tropas russas e também se sabe que a resistência ucraniana tem sido enorme.

Um das mais recentes "troféus" do exército ucraniano foi a captura do mais recente sistema de defesa aéreo da Rússia.

Barnaul-T: O sistema de defesa aéreo usado pela Rússia

As tropas ucranianas têm agora em mãos um dos equipamentos militares mais modernos da Rússia, o 9S935, que combina um amplo espectro de sistemas de defesa aérea russos. Na conta do Twitter da UAWeapons foi partilhado o seguinte tweet, onde mostra o 9S935 que faz parte do Barnaul-T.

O conjunto de sinalização de alvo é uma parte equipada com radar do conjunto de comando e controlo num sistema maior designado de Barnaul-T, que é usado para fazer a gestão das defesas aéreas. Este não é o primeiro a ser capturado.

O sistema Barnaul-T está em operação há mais de uma década e reúne várias peças do sistema russo de defesa aérea de curto alcance (SHORAD). Devido ao tamanho, é altamente móvel e pode ser usado por tropas terrestres, razão pela qual estamos a ver estes sistemas em território ucraniano.

O sistema é altamente automatizado e pode operar em conjunto com os sistemas de mísseis terra-ar (SAM) rastreados Tor-M e 9K35 Strella. Quando necessário, também pode ser usado com o sistema SAM de rodas russo designado de 9K33-Osa ou por sistemas portáteis de defesa aérea (MANPADS), 9K333 Verba.

Desde que a invasão da Rússia à Ucrânia começou, há mais de um mês, têm sido várias as perdas de aeronaves e veículos terrestres de combate por parte do exército russo. Há também que revela que equipamentos críticos estão a ser deixados para trás, como é o caso do sistema de guerra eletrónica Krasukha-4.

Estes veículos são uma estação de interferência multifuncional de banda larga Krasukha-4 para bloquear sinais de radares dos inimigos, podendo mesmo interromper satélites de órbita terrestre baixa (LEO). Agora a tecnologia está nas mãos do inimigo - saber mais aqui.