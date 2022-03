Questão: Utiliza o apoio financeiro AUTOvoucher?

Para ajudar os portugueses com os aumentos do preço de vários produtos, nomeadamente ao nível dos combustíveis, o governo lançou o apoio AUTOvoucher. Em suma, trata-se de uma medida que pretende reembolsar os consumidores com um valor no seguimento da colocação de gasolina e gasóleo nos seus veículos, entre outros.

Desta forma, na nossa questão desta semana queremos que nos diga se utiliza o apoio financeiro AUTOvoucher. Participe.

Utiliza o apoio financeiro AUTOvoucher?

Uma vez que o preço dos combustíveis tem aumentado a galope de semana para semana, com algumas descidas menos significativas e menos frequentes, o estado português tem também tentar suavizar a carga que este aumento tem na vida e na carteira da população.

Desta forma, uma dessas medidas é o AUTOvoucher, um apoio financeiro que visa “dar” aos consumidores um valor mediante os consumos realizados por estes nos postos de abastecimento.

O apoio, que está inserido na plataforma IVAucher, começou por ser um total de 10 cêntimos por litro de combustível (~50 litros/mês), sendo que, assim, o consumidor “ganhava” 5 euros.

Mais recentemente, neste mês de março, o desconto do AUTOvoucher passou de 5 para 20 euros. Em suma, esta atualização de valor vai corresponder a um desconto de 40 cêntimos por litro num total de 50 litros ao mês. O apoio mensal é reembolsado de uma só vez com o primeiro abastecimento de combustível efetuado, independentemente do valor abastecido.

De acordo com as informações, este apoio já tem quase 1,6 milhões de beneficiários, tendo reembolsado mais de 26 milhões de euros.

Assim, na nossa questão desta semana, queremos que nos digam se já aderiram ao apoio AUTOvoucher. Participe!

Participe na nossa questão desta semana

Utiliza o apoio financeiro AUTOvoucher? Sim.

Não. Ver Resultados Loading ... Loading ...

Obrigado pela vossa participação!

Nesta rubrica colocamos uma questão sobre temas pertinentes, atuais e úteis, de modo a conhecer a opinião e tendências dos nossos leitores no mundo da tecnologia, sobretudo no nosso país.

Deixe-nos então sugestões de temas na caixa de comentários ou envie para marisa.pinto@pplware.com