Abruptamente, app do Twitter não funciona nos iPhone 6 e 5S. Agora requer o iOS 14

Apesar destes dois modelos do iPhone já terem sido descontinuados há muitos anos, ainda existem milhares, provavelmente milhões, de utilizadores a usá-los. Relembramos que o iPhone 5S, iPhone 6 e iPhone 6 Plus pararam de receber atualizações do sistema operativo no iOS 12.5.5. Assim, o Twitter, numa alteração abrupta, deixou de suportar estes dois modelos de smartphone da Apple.

De repente, os utilizadores deram conta que a sua app do Twitter simplesmente deixou de funcionar!

Conforme relatado por utilizadores em vários posts pela internet fora, a aplicação do Twitter simplesmente deixou de funcionar nos iPhone 5S, iPhone 6 e iPhone 6 Plus. Embora ainda possa ver alguns tweets na linha do tempo, praticamente todas as outras partes da aplicação já não funcionam.

Demos carga ao iPhone 6 para confirmar que de facto o Twitter já não funciona!

Muitos utilizadores do iPhone sem acesso ao Twitter

Apesar de ser um modelo já com uma idade avançada no mercado, ainda haverá muito utilizadores que se viram arredados desta rede social através do seu dispositivo móvel. Não, não podemos dizer que foi por falta de aviso, que não foi, isto porque a app do Twitter abandonou o suporte ao iOS 12 no início de 2021 – portanto, os utilizadores do iPhone 5S e do iPhone 6 não podem desde essa altura executar a versão mais recente da aplicação.

No entanto, mesmo com uma versão antiga da app, estes utilizadores ainda tinham acesso total à rede social, embora alguns recursos estivessem disponíveis apenas para quem tinha a versão mais recente da aplicação do Twitter. Após uma atualização do Twitter esta semana que também abandonou o suporte ao iOS 13, a versão antiga da app que ainda funciona no iOS 12 já não pode carregar todos os tweets.

Se, por algum motivo, ainda tiver um iPhone a correr o iOS 13, ainda poderá obter a versão mais recente da aplicação Twitter, basta atualizar o seu iPhone para o iOS 15, pois todos os dispositivos compatíveis com o iOS 13 são compatíveis com a versão mais recente do iOS atualmente disponível.

Quanto aos utilizadores do iPhone 5s e iPhone 6 que estão presos no iOS 12, a única solução é usar o Twitter através do browser.

