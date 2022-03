Fez compras em lojas no Facebook e Instagram e foi enganado? Não está sozinho

A pandemia trouxe a muitas empresas e famílias dificuldades que as obrigaram a reinventar-se. Assim, muitas empresas passaram para o digital com as suas lojas presentes nas redes sociais e muitos pequenos negócios surgiram de forma a dar a volta às dificuldades impostas por todas as restrições que o mundo viveu.

Mas quem já fez compras online através de lojas presentes no Facebook ou Instagram é bem provável que já tenha tido algum dissabor. As queixas são cada vez mais.

As redes sociais são cada vez mais uma montra para os negócios e, em muitos casos, são a própria banca de vendas. Há quem mantenha as suas vendas online através das plataformas como o Facebook ou Instagram, com uma excelente resposta para com os clientes, mas muitas outras aproveitam-se desta onda para enganar as pessoas ou, simplesmente, deixam de ter capacidade para responder de forma célere e cumprir prazos.

Segundo o Portal da Queixa, entre janeiro e março, o número de queixas relativo a compras feitas nestas duas plataformas disparou 325%, face a 2021.

Entre as reclamações mais frequentes encontrar-se as encomendas que não chegam, a dificuldade de contacto com os vendedores e lojas que deixam mesmo de existir. Há mesmo casos em que as lojas permanecem ativas, mas o perfil do comprador foi bloqueado.

Se já foi enganado, não está sozinho

Hoje em dia há uma grande facilidade na criação de uma online nestas plataformas, o que leva a que pessoas mal intencionadas encontrem nelas uma forma fácil e rápida de enganar os consumidores, sobretudo os menos informados, que acabam por ser um alvo mais fácil de cair nestes esquemas.

Existem depois outros casos em que a dimensão das lojas não tem capacidade para responder às encomendas, mas, ainda assim, não as rejeita, nem alarga os prazos de entrega, o que acaba por proporcionar um descontentamento por parte do consumidor.

Mas é seguro comprar nas redes sociais?

A resposta direta é: sim, mas...

As lojas online associadas às redes sociais estão a especializar-se cada vez mais nas técnicas de e-commerce, oferecendo, na generalidade, uma boa experiência ao consumidor. No entanto, há que saber estar atento e prevenir os riscos.

Antes de passar o seu dinheiro para alguma destas lojas de redes sociais é importante avaliar a página, ler os comentários de várias publicações, perceber se a loja responder aos comentários, se partilha feedback dos clientes. É importante analisar se tem algum comentário negativo, a inexistência deste tipo de comentários, poderá indicar que a página pode ter muitas reclamações e que as apaga todas.

Poderá ser relevante procurar pelo feedback das lojas noutros sites, basta escrever no motor de pesquisa pelo nome da loja, a plataforma onde está a vender seguido da palavra reclamações.

As lojas que estão no Instagram Shop, por exemplo, já passaram por uma série de critérios de avaliação rigorosos, pelo que a sua credibilidade e segurança será elevada face a outras páginas que apenas anunciam as vendas.

Lojas com preços demasiado baixos face à concorrência poderão ser também um sinal de alerta, bem como a pressão por para comprar por parte do vendedor, depois de um primeiro contacto.

Já foi enganado nalguma destas compras através das redes sociais?