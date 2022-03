AUTOvoucher já está a funcionar! Adira já para “ganhar” 20 euros

Nos últimos dias a plataforma IVAucher, onde é possível aderir ao programa AUTOvoucher apresentava problemas. A Saltpay, empresa que operacionaliza o programa revelou que durante os últimos três dias, tem-se registado uma grande afluência ao site do IVAucher e daí os problemas.

Segundo informações recentes, o AUTOvoucher está agora totalmente operacional.

AUTOvoucher: apoio de 20€ mensais corresponde a um desconto de 40 cêntimos por litro

Face ao aumento do preço dos combustíveis e do seu impacto no rendimento dos cidadãos e das famílias, o Governo decidiu atribuir um apoio financeiro (AUTOvoucher) aos consumos em postos de abastecimento de combustíveis. O apoio começou num total de 10 cêntimos por litro de combustível (num total de 50 litros/mês), "ganhando" o condutor 5 euros.

O aumento do desconto passou de cinco para 20 euros durante o mês de março. Este apoio de 20 euros mensais vai corresponder a um desconto de 40 cêntimos por litro num total de 50 litros ao mês. O apoio mensal é reembolsado de uma só vez com o primeiro abastecimento de combustível efetuado, independentemente do valor abastecido.

O AUTOvoucher tem quase de 1,6 milhões de beneficiários tendo, até ao momento, reembolsado 26 milhões de euros. Tal significa, que haverá portugueses que não aderiram a este programa. Para ajudar a aderir ao AUTOvoucher preparamos um pequeno guia que está disponível aqui.

Segundo a CNN, o aumento dos preços dos combustíveis, nas principais redes gasolineiras do país, mudaram os preços à meia-noite desta segunda-feira. A Galp aumentou o preço da gasolina 10,5 cêntimos e do gasóleo 15,5 cêntimos. A BP aumentou 8 cêntimos o preço da gasolina e 12 cêntimos o do gasóleo. Já a Repsol aumentou o preço da gasolina 7,5 cêntimos e o do gasóleo 14,5 cêntimos.

O preço do gasóleo normal rondava 1,95 euros por litro. Já o gasóleo de melhor qualidade está com preços acima dos 2 euros por litro.