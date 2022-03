Musk acredita que os humanos serão capazes de enviar a sua personalidade para o Optimus

Elon Musk possui vários planos para a humanidade e tem desenvolvido – ou mencionado que irá desenvolver – iniciativas que permitam concretizá-los. Agora, o CEO da Tesla afirmou que os humanos irão ser capazes de transferir a sua personalidade para o robô Optimus.

Essa máquina humanoide está a ser desenvolvida pela tesla e é uma das suas promessas.

O Tesla Bot é uma das promessas da fabricante de Elon Musk. Afinal, o Optimus será capaz de desempenhar atividades do quotidiano, podendo vir a substituir os humanos em algumas tarefas “que as pessoas não querem fazer”. Apesar de ter sido desenhado para afazeres repetitivos, aborrecidos ou perigosos, os planos de Elon Musk vão além disso.

Numa entrevista com Mathias Döpfner, CEO da Axel Springer, Elon Musk disse que, no futuro, os humanos serão capazes de descarregar as suas memórias e personalidade para o robô Optimus.

Os robôs humanoides estão a acontecer. A taxa de avanço da inteligência artificial é muito rápida. Poderíamos descarregar as coisas que pensamos que nos tornam tão únicos. Agora, claro, se já não estiveres nesse corpo, fará definitivamente a diferença, mas em termos de preservação das nossas memórias, da nossa personalidade, penso que poderíamos fazê-lo.

Disse Elon Musk.

Conforme adiantou, a Tesla espera que, este ano, os protótipos do Optimus comecem a progredir nas tarefas originalmente desenhadas. Só no final de 2023 é que a fabricante pretende começar a produzir de forma moderada. Ora, até ser possível transferir memórias e personalidade para o robô será percorrido um longo caminho.

Quando apresentou o Optimus ao mundo, Elon Musk referiu que ele teria 1,74 metros de altura e pesaria 56 quilos. Mais do que isso, espera-se que ele consiga transportar até 20 quilos de carga, e possa mover-se a uma velocidade de 8 km/h.

Leia também: