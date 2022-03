Xiaomi e Leica poderão estar a desenvolver um sistema de câmaras em conjunto

Não é a primeira vez que surge uma notícia que coloca a Leica a trabalhar com a Xiaomi no desenvolvimento do sistema de câmaras, mas parece que os rumores começam a ganhar forma com factos cada vez mais concretos.

Foi agora encontrada a referência à Leica numa app da MIUI da Xiaomi.

Em fevereiro passado, rumores em torno de um Xiaomi 12 Ultra remetiam a uma parceria entre a Leica e a Xiaomi no desenvolvimento das câmaras.

Recorde-se que a Leica trabalha com a Huawei há vários anos e desta parceria têm saído as melhores câmaras fotográficas integradas nos smartphones a cada novo lançamento. É também já sabido que a Leica já não trabalha em exclusivo com a Huawei pelo que poderá mesmo estar de braços dados com a Xiaomi.

MIUI da Xiaomi com referências à Leica

O investigador da MIUI Kacper Skrzypek terá encontrado a referência à Leica na app Gallery Editor da MIUI, estando essas referências relacionadas com filtros de volg, opções monocromáticas, naturais e vívida, especificamente mencionadas, segundo o Android Authority.

Apesar de só ter sido descoberta tal referência na app indicada, se realmente estiver a ser criado um trabalho entre estas duas empresas, é provável que a própria aplicação da câmara tenha também mão da Leica. Se assim for, a Xiaomi poderá colocar a sua qualidade fotográfica num patamar ainda mais elevado. Quem sabe, retirando a Huawei do pódio das melhores câmaras de smartphones.

A Xiaomi, questionada sobre uma eventual parceria com a Leica, disse que, até ao momento, não tinha informações para partilhar, não desmentindo, contudo, essa possibilidade.

É certo que à velocidade que a empresa coloca smartphones no mercado, não deverá tardar até que mais notícias surjam em torno deste tema, quem sabe, já com um modelo concreto.