A Microsoft tem estado a testar muitas mudanças no Windows 11, em especial para quem está no programa Insider. As novidades surgem, mas nem todas são do agrado dos utilizadores, que têm mostrado o seu desagrado.

Uma das mais controversas alterações focou-se no browser padrão, que deixou de ser possível alterar, prendendo os utilizadores ao Edge. Esse cenário parece ter sido agora alterado e a Microsoft deixa finalmente definir o browser padrão de forma simples.

Foi no final do ano passado que a Microsoft tomou uma das mais complicadas decisões no que toca ao Windows 11. Deixou de dar aos utilizadores a possibilidade de mudarem o browser padrão, tentando levar o máximo a adotar o Edge e não nenhum dos concorrentes.

Esta alteração acabou por criar uma onda de protesto dos utilizadores e muitos tentaram encontrar uma forma de contornar esta limitação. A Mozilla aparentemente conseguiu contornar esta limitação, mas também rapidamente acabou por ser ultrapassada pela Microsoft.

A gigante do software parece agora ter recuado e reverteu a sua decisão. Passou a deixar os utilizadores mudarem novamente o seu browser padrão, tal como acontecia antes de toda esta mudança que trouxe ao Windows 11.

Para fazer essa mudança os utilizadores precisam apenas de abrir a app Definições do Windows 11 e depois escolher a opção Aplicações. Aqui dentro deve escolher o browser que quer passar a usar e escolhê-lo. De seguida deverá estar já presente a opção Configurar predefinição.

Esta mudança está já a ser disponibilizada pela Microsoft no Windows 11. Chegou como uma atualização opcional do sistema e que pode ser instalada por qualquer utilizador. Basta que procurem a build 22000.593 que estará também disponível para instalação manual.

Esta é uma decisão que certamente irá agradar aos utilizadores do Windows 11. Podem finalmente mudar o seu browser padrão e escolher aquele que querem usar. Claro que a Microsoft não abriu totalmente este sistema e muitos ficheiros ainda vão ser encaminhados para o Edge.