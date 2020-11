Surface Duo da Microsoft poderá chegar à Europa no início de 2021

Depois de muitos rumores e leaks, finalmente o Surface Duo da Microsoft foi lançado no dia 10 de setembro deste ano. O smartphone começou a ser vendido nos Estados Unidos pelo valor de 1399 dólares, sem que a empresa de Redmond adiantasse se iria chegar a outros países.

Mas segundo informações recentes, reveladas por fontes internas, o dispositivo já está quase preparado para chegar às lojas da Europa.

O Surface Duo da Microsoft não pode ser bem integrado nas categorias dos smartphones comuns que hoje temos no mercado. É uma espécie de pequeno tablet, com dois ecrãs e que se dobra como um livro.

Faz aquilo que é esperado que um smartphone faça, mas também permite uma dinâmica que muitas vezes apenas um computador oferece.

O Surface Duo já foi lançado nos EUA a 10 de setembro de 2020, com um preço de 1.399 dólares (~1.175 euros). No entanto oficialmente nada foi ainda dito acerca da chegada desde equipamento a outros mercados. Contudo, há informações que se vão sabendo por ‘outras vias’.

Microsoft poderá lançar o Surface Duo na Europa no inicio de 2021

Este dispositivo agradou a muitos consumidores. E alguns até comentaram que o Surface Duo poderia ser uma reviravolta neste segmento da Microsoft, colocando a empresa numa boa posição no mercado de smartphones.

Para já o Duo ainda está disponível somente para o mercado norte-americano. No entanto, segundo fontes internas, a Microsoft prepara-se para o lançar para outros mercados, como a Europa.

A Microsoft já terá contactado operadoras móveis no Reino Unido e o Surface Duo já foi certificado nesse país, no Japão e no Canadá. De acordo com as informações, o equipamento deverá ficar disponível no mercado europeu já no início de 2021.

No geral, o feedback de utilizadores e especialistas que analisaram o Duo é boa, tendo o equipamento já passado até no teste de durabilidade.

O Surface Duo é o primeiro smartphone Android da Microsoft com dois ecrãs AMOLED de 5,6 polegadas que depois, graças à revolucionária dobradiça de 360º, se transformam num único de 8,1 polegadas. É também, provavelmente, o dispositivo móvel mais fino do mercado com ecrã PixelSense Fusion.

O Duo da Microsoft traz Android 10 mas em breve receberá uma atualização para Android 11. Pode ver todas as especificações aqui.

Caso o equipamento chegue então à Europa, resta-nos aguardar por informações sobre possível lançamento e preço para o nosso país.

Leia também: