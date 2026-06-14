Microsoft acaba de tornar o Windows 11 mais rápido de uma forma muito simples

A Microsoft continua a procurar a redenção após várias atualizações do Windows 11 que criaram mais problemas do que soluções. Focou-se exclusivamente na entrega de novas funcionalidades baseadas em IA, mas isso parece estar em pausa. A novidade agora torna o Windows 11 mais rápido onde é preciso e de uma forma muito simples. Descubra como.

Windows 11 está mais rápido de forma simples

A atualização de junho marca um ponto de viragem. É a primeira que incorpora verdadeiramente a nova filosofia, adotada após a formação de uma "equipa de sonho" de engenheiros e especialistas dedicados a melhorar o Windows 11. A nova funcionalidade mais impressionante é o novo Modo de Baixa Latência, que inclui um perfil de CPU que obriga o sistema a utilizar a energia disponível de forma mais eficiente.

Isto resulta numa interface mais rápida e responsiva. Designada por "Perfil de Baixa Latência" (LLP), esta funcionalidade é instalada automaticamente com a atualização KB5094126, lançada esta semana para o Windows 11 24H2 e o Windows 11 25H2. É importante notar que o LLP é ativado automaticamente e não é necessário alterar nenhuma configuração para o ativar. Basta instalar a atualização mais recente.

Para compreender como funciona o LLP, é importante saber que, embora possa parecer contra-intuitivo, o Windows 11 nunca utilizou toda a capacidade do processador. Reserva-a apenas para tarefas realmente exigentes. A lógica é que o sistema consome menos recursos e menos energia; mas, como resultado, as ações básicas como abrir o menu Iniciar tornam-se incrivelmente lentas, independentemente do hardware.

LLP traz algo que Microsoft queria muito

O LLP resolve isto levando o Windows 11 a fazer mais chamadas ao CPU para determinadas tarefas básicas. Isto significa que o processador irá agora atingir a sua frequência máxima com mais frequência, resultando num sistema mais rápido. Entre as tarefas básicas que beneficiarão desta melhoria está o menu Iniciar, que aparecerá de imediato ao clicar no botão da barra de tarefas ou ao premir a tecla correspondente.

Os programas também abrirão mais rapidamente. Isto afeta tanto as aplicações pré-instaladas como as instaladas. Outras áreas que beneficiam incluem a Central de Notificações e a Central de Controlo. Outras partes do sistema também vão beneficiar, embora a Microsoft não tenha uma lista específica. Importa notar que no fim da tarefa, o Windows volta à frequência normal para evitar o consumo desnecessário de energia.

Isto significa que, mesmo com o Gestor de Tarefas aberto, é improvável que se veja o aumento de frequência. O processo é tão breve que não será refletido. No entanto, programas especializados como o HWInfo conseguem detetar este aumento. Onde se notará a diferença é no uso diário do PC, e esse é o principal objetivo. O Windows 11 parecerá mais rápido, mesmo que não se saiba exatamente porquê.