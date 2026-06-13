Há uma estrela prestes a explodir e poderá ser visível a olho nu na Terra

Os astrónomos continuam atentos a um dos fenómenos celestes mais aguardados dos últimos anos. A T Coronae Borealis vai explodir... este mês, dizem!

A estrela T Coronae Borealis (T CrB), localizada a cerca de 3.000 anos-luz da Terra, poderá explodir a qualquer momento numa impressionante nova recorrente, tornando-se temporariamente visível a olho nu no céu noturno.

Embora ninguém saiba exatamente quando acontecerá, os cientistas acreditam que o evento poderá ocorrer em breve, depois de décadas de espera.

Uma explosão prevista há muitos anos

A T Coronae Borealis, também conhecida como “Estrela Flamejante”, é um sistema binário localizado na constelação da Coroa Boreal.

Este sistema é composto por duas estrelas:

Uma gigante vermelha, que está a perder matéria;

Uma anã branca extremamente densa, que atrai continuamente esse material.

À medida que o gás da gigante vermelha se acumula na superfície da anã branca, a pressão e a temperatura aumentam até desencadearem uma gigantesca reação termonuclear.

O resultado é uma explosão súbita que faz a estrela aumentar drasticamente o seu brilho. Ao contrário de uma supernova, que destrói completamente a estrela, este fenómeno repete-se ciclicamente.

Um acontecimento raro que ocorre aproximadamente a cada 80 anos

Os registos históricos indicam que a T Coronae Borealis entrou em erupção em 1787, 1866 e 1946. Isso significa que o ciclo ronda os 80 anos, motivo pelo qual os astrónomos acreditam que a próxima explosão está iminente.

Desde 1946 já passaram cerca de 80 anos, e vários sinais observados nos últimos anos sugerem que o sistema poderá estar a aproximar-se novamente do ponto crítico.

Contudo, prever o momento exato continua a ser extremamente difícil. A explosão pode ocorrer amanhã, dentro de algumas semanas ou até demorar mais algum tempo.

Como será observada a partir da Terra?

Quando a nova ocorrer, a T Coronae Borealis deverá aumentar o brilho em milhares de vezes. A estrela passará de um objeto praticamente invisível sem telescópio para uma das mais brilhantes do céu noturno, podendo rivalizar temporariamente com a intensidade da estrela Polar.

Os especialistas estimam que permanecerá facilmente observável durante vários dias, antes de voltar gradualmente ao seu brilho habitual. A observação será possível na constelação da Coroa Boreal, situada entre as constelações de Hércules e Boieiro.

Na verdade, a explosão já aconteceu

Existe ainda um detalhe curioso. Como a T Coronae Borealis está a cerca de 3.000 anos-luz da Terra, a luz que observamos hoje partiu da estrela há aproximadamente 3.000 anos.

Isto significa que, quando assistirmos à explosão, estaremos apenas a observar um acontecimento que ocorreu há milénios.

Mais do que isso, é possível que a estrela já tenha explodido várias vezes desde então e que essas explosões ainda estejam a viajar pelo espaço em direção ao nosso planeta.

Um espetáculo celeste que pode surgir a qualquer momento

A eventual explosão da T Coronae Borealis representa uma oportunidade única para os observadores do céu. Fenómenos deste tipo são extremamente raros numa escala humana, já que apenas ocorrem uma vez por geração.

Por isso, os astrónomos de todo o mundo continuam a monitorizar atentamente este sistema estelar. Quando a explosão acontecer, milhões de pessoas poderão assistir a um dos mais impressionantes espetáculos naturais visíveis sem qualquer equipamento especial.

A única questão que permanece sem resposta é: quando?