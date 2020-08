Veja como é o smartphone Microsoft Surface Duo por dentro

Há meses que já falávamos sobre o novo e curioso Microsoft Surface Duo. Mas finalmente já sabemos que este smartphone vai chegar no próximo dia 10 de setembro. O Surface Duo promete ser uma verdadeira máquina de trabalho e o preço expressa isso mesmo pois está previsto custar 1.399 dólares.

Por fora o aspeto já é mais do que conhecido, caracterizando-se por um dobrável do género ‘livro’. Mas por dentro ainda tudo ainda era uma incógnita… até agora.

As expetativas em relação ao novo dobrável da Microsoft estão em alta e há muitos fãs da marca a acreditar que esta já é uma aposta ganha.

O Surface Duo é um smartphone com um formato semelhante a um livro fino, contando com dois ecrãs que permitem usufruir ao máximo de todas as aplicações e funcionalidades oferecidas pela empresa de Redmond.

Conheça o Microsoft Surface Duo por dentro

A equipa do canal CNET teve a oportunidade de pôr as mãos num modelo especial do Surface Duo. Trata-se de um exemplar com dois ecrãs transparentes que, assim, permite ver todos os competentes que integram o equipamento.

O dispositivo foi fotografado de vários ângulos e formas permitindo-nos visualizar todos os detalhes que, normalmente, estão fora do alcance visual dos consumidores.

As peças, os vários e pequenos fios, as ligações, os parafusos e tudo mais ficou, assim, visível para que tenhamos uma melhor compreensão de tudo aquilo que compõe o Surface Duo da Microsoft.

Todo o interior parece um puzzle onde cada peça tem o seu lugar destinado, sem ocupar o lugar de outros componentes. É ainda interessante ver alguns pormenores como os cabos que atravessam um lado e outro do dobrável, através das dobradiças.

Outro detalhe visível através das imagens é a diferença de tamanho entre as duas baterias que integram o equipamento. Ambas somam a capacidade de 3.577 mAh e a Microsoft garante que descarregam e carregam juntas.

Também no interior consta o processador Qualcomm Snapdragon 855 que irá alimentar toda esta máquina da gigante tecnológica. E mesmo que este não seja o chip mais potente atualmente do mercado, certamente que vai tornar o Surface Duo numa verdadeira ferramenta de trabalho capaz de responder às necessidades e exigências de quem o adquirir.

Comparação de tamanho

Para além destas imagens que põem ‘a nu’ o dobrável da Microsoft, o equipamento foi ainda fotografado lado a lado com outros produtos para dar uma perceção mais real do seu tamanho.

Numa outra comparação de tamanho, o smartphone Surface Duo foi colocado junto ao Nintendo 3DS XL, ambos abertos.

Daquilo que já é conhecido, o dobrável da Microsoft vai chegar ao mercado no dia 10 de setembro com uma etiqueta de preço a acenar os 1.399 dólares (~1.181 euros).

Leia também: