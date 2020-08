O Fortnite e a Epic Games são o tema do momento. Depois de se tentarem bater contra os gigantes da indústria, este jogo e a empresa que o criou acabaram banidos e removidos das principais lojas de apps móveis.

Muitos utilizadores do iOS ainda o poderão ter, mas para isso têm preencher um determinado requisito. É isso que vamos ver.

Instalar o Fortnite no iPhone é possível

A confusão está instalada desde que na passada semana a Epic Games tentou furar as regras das lojas de apps móveis e ofereceu descontos aos utilizadores que comprassem extras diretamente. Isto levou a que a Apple e a Google removessem de imediato o Fortnite das suas lojas.

Assim, e para todos os que voltaram a ficar interessados neste jogo, era aparentemente impossível instalá-lo. O que não contavam era com algumas formas de contornar este bloqueio.

Loja de apps da Apple permite aceder a este jogo

Todos os que já tiveram o Fortnite no iPhone têm ainda a possibilidade de ter novamente este jogo no seu smartphone. A Apple removeu-o da sua oferta da App Store, mas este ainda está acessível.

Para reinstalar este jogo, devem abrir a App Store e depois aceder à conta. Basta carregar na imagem do utilizador, no canto superior direito. Aqui encontram a opção Comprado e depois a opção As minhas compras.

Um processo simples no iOS e no iPhone

Aqui dentro devem depois pesquisar por Fortnite, para acederem à entrada referente a esse jogo. Devem carregar na nuvem, do lado direito, para que este seja descarregado e instalado novamente. No final, vão ter presente a opção para abrir o Fortnite.

Ao acederem ao jogo têm ainda quase 10 GB para descarregar. Estes são já oriundos dos servidores do Fortnite e dão acesso ao jogo. Precisam também de se autenticar com a conta associada à Epic Games e depois podem começar a usufruir do jogo de que todos falam agora.

Tenha também o Fortnite no Android